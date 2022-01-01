Добрые сердца и короны, 1949

Луис Мадзини — сын дочери английского герцога и итальянского оперного певца. За отношения с иностранцем мать юноши подвергли остракизму. После ее смерти нищий Луис поклялся отомстить за нее. Ему приходит в голову страшная мысль: от герцогского титула его отделяет «всего» восемь человек. Шестерых Луис отправляет в мир иной самыми хитроумными способами, а остальные двое из жизни уходят без его помощи. Когда же мечта Мадзини сбывается, его приговаривают к смертной казни… За то убийство, которого он не совершал…