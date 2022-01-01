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Добрые сердца и короны
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Kind Hearts and Coronets

Добрые сердца и короны, 1949

1949 / Великобритания
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10 голосов Рейтинг IMDb: 8
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О фильме

Луис Мадзини — сын дочери английского герцога и итальянского оперного певца. За отношения с иностранцем мать юноши подвергли остракизму. После ее смерти нищий Луис поклялся отомстить за нее. Ему приходит в голову страшная мысль: от герцогского титула его отделяет «всего» восемь человек. Шестерых Луис отправляет в мир иной самыми хитроумными способами, а остальные двое из жизни уходят без его помощи. Когда же мечта Мадзини сбывается, его приговаривают к смертной казни… За то убийство, которого он не совершал…

8.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 8
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 1949
Премьера в России 21 июня 1949
Премьера в мире 21 июня 1949
Возраст 18+
Режиссер
Роберт Хеймер
В ролях
Деннис Прайс
Валери Хобсон
Джоан Гринвуд
Алек Гиннесс
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Добрые сердца и короны 2 постера
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