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Фильмы про друзей
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Фильмы про друзей

Дружба, как и любовь, – самое ценное, что есть в жизни каждого человека. Фильмы про настоящих друзей это доказывают.

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Дьявол в деталях
Дьявол в деталях
7.0
триллер
2021, США
Плохие парни навсегда
Плохие парни навсегда
8.0
боевик, криминал, комедия
2020, США
Не входи
Не входи
Смотреть за 1 рубль
5.0
триллер, ужасы
2020, Великобритания
Таинственный сад
Таинственный сад
5.0
фэнтези, драма, семейный
2020, Великобритания / Франция
Чудо-детки: Непутевые волшебники
Чудо-детки: Непутевые волшебники
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4.0
фэнтези, приключения, семейный
2020, Германия
Лесси. Возвращение домой
Лесси. Возвращение домой
Смотреть за 1 рубль
5.0
семейный, драма, приключения
2020, Германия
Спасти Панду
Спасти Панду
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6.0
семейный, фэнтези
2020, Корея
Zомбилэнд: контрольный выстрел
Zомбилэнд: контрольный выстрел
7.0
комедия, ужасы
2019, США
Робо
Робо
6.0
фантастика, семейный
2019, Россия
Волшебник
Волшебник
Смотреть за 1 рубль
6.0
драма, комедия
2019, Россия
Братство
Братство
5.0
военный, драма
2019, Россия
Джуманджи: Новый уровень
Джуманджи: Новый уровень
8.0
приключения, комедия
2019, США
Соник в кино
Соник в кино
Смотреть за 1 рубль
8.0
фэнтези
2019, США
FORD против FERRARI
FORD против FERRARI
Смотреть за 1 рубль
8.0
биография, драма, спорт
2019, США
Думай как собака
Думай как собака
Смотреть за 1 рубль
5.0
комедия
2019, США
Мой шпион
Мой шпион
Смотреть за 1 рубль
7.0
комедия, семейный
2019, США
Прекрасный день по соседству
Прекрасный день по соседству
Смотреть за 1 рубль
7.0
драма, биография
2019, США
Побег из Претории
Побег из Претории
Смотреть за 1 рубль
7.0
триллер
2019, Великобритания / Австралия
Невероятный мир глазами Энцо
Невероятный мир глазами Энцо
Смотреть за 1 рубль
7.0
драма, комедия
2019, США
Мой друг мистер Персиваль
Мой друг мистер Персиваль
Смотреть за 1 рубль
8.0
драма, приключения, семейный
2019, Австралия
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Пять добрых фильмов про друзей

Истинная дружба – это то, что может пройти любое испытание и при этом не изменится. Чаще всего преданных товарищей люди обретают в школьные годы или в молодости. И эти отношения могут продлиться до самой старости. Если дружба настоящая, ей не страшны никакие испытания. Главные герои фильмов из подборки про друзей знают, что могут положиться друг на друга в любой ситуации.

Стюарт Литтл

Это история о семье Литтлов, которая решает приютить говорящего мышонка. Уже долгое время Джордж мечтает о младшем брате. И однажды родители приносят из приюта Стюарта. Милого и обаятельного мышонка сразу же невзлюбил кот Снежок. Сначала он терпел его присутствие, но вскоре решил избавиться от нового члена семьи.

В доме Литтлов объявляется семья мышей. Они рассказывают, что Стюарт – их потерянный сын, и забирают его с собой. Но вскоре выяснится, что это ложь. Мышей нанял главарь кошачьей бандитской группировки Дымок, чтобы помочь Снежку расправиться со Стюартом.

Тому придется сделать непростой выбор и понять, могут ли кошки мирно жить с мышами.

О чем говорят мужчины

Комедия, снятая по оригинальному спектаклю «Квартета И», рассказывает историю четырех друзей. Каждый из них живет собственной жизнью. У одного из них есть дети, у другого – любовница. А кто-то еще не готов к семейной жизни. Друзья пытаются собраться вместе, чтобы отправиться на концерт любимой группы.

Когда они наконец вырываются из привычной обстановки, то вспоминают, что такое настоящая дружба. Разговоры о женщинах, мечты главных героев о будущем и искрометный юмор – вот то, чем запомнится этот фильм.

Его оценят не только мужчины, но и женщины.

Девчата

Советская лента 60-х годов рассказывает историю наивной и бесхитростной девушки Тоси, которая приезжает в небольшой поселок на Севере. Главная героиня попала сюда по распределению и начинает работу в местной столовой поваром.

Тосе выделяют кровать в комнате общежития. Кроме нее, здесь живут еще несколько девушек. У каждой из них своя история и свои внутренние терзания. Но наивная и добрая Тося западет им в душу.

И они постараются защитить от неприятностей девушку, которая еще плохо разбирается во взрослой жизни.

Няньки

Американская комедия 90-х годов посвящена необычной дружбе взрослых мужчин и их подопечных – маленьких племянников бывшего преступника, который решил сотрудничать с ФБР.

Братья-близнецы Питер и Дэвид мечтают об открытии собственного ресторана. Но для этого им нужен стартовый капитал. Чтобы заработать денег, они устраиваются телохранителями к племянникам бывшего мафиози. Экс-преступник работает с ФБР и собирается дать показания против бывших подельников. Но мафия не прощает предателей. Питер и Дэвид должны защитить его племянников – близнецов Брэдли и Стивена.

Но юные сорванцы не осознают опасности и начинают испытывать терпение своих телохранителей.

Значит, война

В борьбе за сердце красавицы-блондинки сойдутся два закадычных друга. Фрэнк и Так давно работают вместе в ЦРУ. Агенты – не просто коллеги, но и лучшие друзья. Но знакомство с очаровательной блондинкой, роль которой исполнила Риз Уизерспун, вносит раскол в нерушимую дружбу.

Каждый из мужчин уверен, что имеет право продолжить знакомство. И никто не собирается уступать. Теперь все дело за тем, кто из них сможет понравиться ей больше. В погоне за сердцем девушки друзья готовы пойти на что угодно.

Но в последний момент они осознают, что дружба важна им не меньше, чем любовь.

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