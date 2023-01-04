Каждое лето 10-летняя Дюна вместе с мамой и папой приезжает на побережье Франции. Там она вместе со своей лучшей подругой Матильдой гуляет по лесам, валяется на пляже, подглядывает за личной жизнью местных подростков и тайком смотрит ужастики. Но это лето для девочки особенное. По мере того, как с каждым днем девочка становится все взрослее, она все лучше понимает своих родителей, их проблемы и секреты, а ее саму все больше тянет общаться со взрослыми.