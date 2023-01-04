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Постер фильма То самое лето
5.6
Киноафиша Фильмы То самое лето
5.6

То самое лето

, 2022
Cet été-là
Франция / комедия, драма / 18+
Постер фильма То самое лето
5.6

О фильме

Каждое лето 10-летняя Дюна вместе с мамой и папой приезжает на побережье Франции. Там она вместе со своей лучшей подругой Матильдой гуляет по лесам, валяется на пляже, подглядывает за личной жизнью местных подростков и тайком смотрит ужастики. Но это лето для девочки особенное. По мере того, как с каждым днем девочка становится все взрослее, она все лучше понимает своих родителей, их проблемы и секреты, а ее саму все больше тянет общаться со взрослыми.

В ролях

Марина Фоис
Марина Фоис
Sarah
Гаэль Гарсия Берналь
Гаэль Гарсия Берналь
Thiago
Роз Пу-Пеллисер
Dune
Жюльетт Авланж
Mathilde
Кьяра Мастроянни
Кьяра Мастроянни
Louise
Анхела Молина
Pepe
Адель Висмес
Адель Висмес
Margaux
Хьюго Фернандес
Elliot
Pelo Lavielle
Claude
Sandrine Vargas
Sandrine
Режиссер Эрик Лартиго
Сценарист Дельфин Глейз, Эрик Лартиго, Jillian Tamaki, Марико Тамаки
Композитор Евгений Гальперин, Александр Гальперин
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 4 апреля 2023
Премьера в мире 4 января 2023
Дата выхода
9 февраля 2023 Германия 12
3 августа 2023 Португалия M/12
4 января 2023 Франция TP
Сборы в мире $450 747
Производство Trésor Films, StudioCanal, France 2 Cinéma
Другие названия
Cet été-là, This One Summer, Az a bizonyos nyár, Dieser eine Sommer, Finalmente o Verão, Jedyne takie lato, Nuestro verano, То самое лето, One Summer

Рейтинг фильма

5.6
Оцените 10 голосов
5.6 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 11 мая 2023

Отзывы о фильме

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