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Волшебное зеркало или двойные неприятности Волшебное зеркало или двойные неприятности
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Unheimlich perfekte Freunde

Волшебное зеркало или двойные неприятности, 2019

2019 / Германия
6.3 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Главные герои-школьники пытаются отделаться от двойников, которые хотят занять их место в жизни.
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Из-за школьных неудач десятилетнего Фридо родители не дают ему покоя, пока однажды в жизни мальчика волшебным образом не появляется его точная и более прилежная копия.

Хотя завязкой фильма и служит вроде как жутковатый мотив использования черной магии, «Волшебное зеркало, или Двойные неприятности» получился добрым, забавным и поучительным. Как и в самой известной работе режиссера Маркуса Розенмюллера «Кто раньше умер, тот дольше мертв», которая, несмотря на название, является комедией, в этом фильме также уживаются трудно сопоставимые элементы: инфернальный двойник, детская неусидчивость и желание повеселиться.

Маленький Фридо (Луис Ворбах) разрывается между учебой и развлечениями. В школе он далеко не самый успешный ученик, что беспокоит его родителей, ведь от оценок зависит будущее их сына. Однажды, блуждая по организованной в городе ярмарке, Фридо находит в волшебном лабиринте странный аттракцион. Запустив его с помощью большой красной кнопки, мальчик достает оттуда свою точную копию, которая обещает ему хорошо учиться вместо него, пока сам он будет развлекаться. Однако в скором времени Фридо понимает, что его двойник не пытается ему помочь, а хочет занять его место, и тогда мальчику нужно придумать, как вернуть все на свои места.

 

Режиссер Маркус Розенмюллер идейно связывает сюжет фильма с «Фаустом» Гете: человек прибегает к сверхъестественной помощи в надежде стать лучшей версией себя, но терпит поражение.

Сцены в заброшенном бассейне снимались в аквапарке Alpamere, с которым у режиссера Маркуса Розенмюллера связаны детские воспоминания. Когда он был ребенком, он несколько раз там бывал, но не так часто, как ему хотелось бы, так как для его семьи поездка туда выходила слишком дорогой.

По словам режиссера Маркуса Розенмюллера, он согласился стать режиссером фильма потому, что в его сценарии отражалась проблема из реальной жизни, которая его беспокоит: аквапарки, футбольные поля, игровые площадки и другие места, где дети могли бы веселиться, из-за своей убыточности закрываются, и у детей становится все меньше возможностей отдохнуть от учебы.

Маркус Розенмюллер связывает свое желание работать преимущественно с детьми с его любовью к сериалу «Эмиль из Леннеберги» и мультфильму «Пеппи Длинный Чулок».

Фильм был снят в рамках проекта Der besondere Kinderfilm, целью которого является поддержка кинематографистов, которые хотят снять детское кино по оригинальному сценарию.

В рамках проекта вновь встретились Маркус Розенмюллер и оператор Штефан Библь, вместе с которым режиссер снял множество фильмов, начиная с конца 90-х, когда они вместе работали над дебютной короткометражкой Розенмюллера.

По словам многих причастных к созданию фильма, самой запоминающейся сценой для съемок была битва с тортом. Продюсеры Бенедикт Бёлльхофф и Макс Фрауэнкнехт с грустью отмечали, что в этот день их не было на площадке, так как оба в это же время были на свадьбе Фрауэнкнехта.

 

Фридо и Эмиль — лучшие друзья на свете, и у них есть одна общая проблема: учеба и прочие обязанности занимают у ребят то драгоценное время, которое можно было бы потратить гораздо веселее. Но однажды случается невероятное. В жизни мальчиков появляются их двойники, готовые взять на себя все задачи. Однако вскоре фантастические помощники начинают жить собственной жизнью, преследуя свои личные цели, по сравнению с которыми проблемы Фридо и Эмиля с родителями были мелочью. Герои пытаются отделаться от двойников, но это оказывается не так просто.

6.3 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2019
Премьера в России 17 сентября 2020
Премьера онлайн 28 мая 2020
Премьера в мире 4 апреля 2019
Возраст 6+
Прокатчик Кинологистика
Режиссер
Маркус Розенмюллер
Маркус Розенмюллер
В ролях
Мари Леюенбергер
Мари Леюенбергер
Серкан Кая
Серкан Кая
Маргарита Бройх
Маргарита Бройх
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Волшебное зеркало или двойные неприятности 3 постера
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Волшебное зеркало или двойные неприятности
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Школьник Фридо не справляется с учебой. Как и всех сверстников, его интересуют лишь развлечения, а школьные задания не вызывают большого интереса. Все попытки подготовки с мамой оборачиваются новыми неудачами и двойками. Впереди маячит призрак злобного репетитора, способный окончательно забрать себе остатки свободного времени. Без него мальчик рискует не перейти в старшую школу. Во время ссоры разведенных родителей Фридо сбегает и находит магический шкаф с зеркалом, из которого появляется…
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