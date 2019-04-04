Волшебное зеркало или двойные неприятности, 2019

Режиссер Маркус Розенмюллер идейно связывает сюжет фильма с «Фаустом» Гете: человек прибегает к сверхъестественной помощи в надежде стать лучшей версией себя, но терпит поражение.

Сцены в заброшенном бассейне снимались в аквапарке Alpamere, с которым у режиссера Маркуса Розенмюллера связаны детские воспоминания. Когда он был ребенком, он несколько раз там бывал, но не так часто, как ему хотелось бы, так как для его семьи поездка туда выходила слишком дорогой.

По словам режиссера Маркуса Розенмюллера, он согласился стать режиссером фильма потому, что в его сценарии отражалась проблема из реальной жизни, которая его беспокоит: аквапарки, футбольные поля, игровые площадки и другие места, где дети могли бы веселиться, из-за своей убыточности закрываются, и у детей становится все меньше возможностей отдохнуть от учебы.

Маркус Розенмюллер связывает свое желание работать преимущественно с детьми с его любовью к сериалу «Эмиль из Леннеберги» и мультфильму «Пеппи Длинный Чулок».

Фильм был снят в рамках проекта Der besondere Kinderfilm, целью которого является поддержка кинематографистов, которые хотят снять детское кино по оригинальному сценарию.

В рамках проекта вновь встретились Маркус Розенмюллер и оператор Штефан Библь, вместе с которым режиссер снял множество фильмов, начиная с конца 90-х, когда они вместе работали над дебютной короткометражкой Розенмюллера.

По словам многих причастных к созданию фильма, самой запоминающейся сценой для съемок была битва с тортом. Продюсеры Бенедикт Бёлльхофф и Макс Фрауэнкнехт с грустью отмечали, что в этот день их не было на площадке, так как оба в это же время были на свадьбе Фрауэнкнехта.