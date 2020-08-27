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Не входи, 2020

2020 / Великобритания
5.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 4.9
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Фильм ужасов о незадачливых грабителях с Мэйси Уильямс в главной роли.
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Причины посмотреть Факты О фильме

Группа подростков, решивших, что они умнее и ловчее всех, во время попытки ограбить дом пожилой супружеской пары оказываются в ловушке, а вероятность их спасения оттуда уменьшается с каждой минутой.

В свой дебютный полнометражный проект режиссер Джулиус Берг пригласил на главную роль одну из звезд абсолютного хита — «Игры престолов» — Мэйси Уильямс, для которой этот проект стал первым для большого экрана после финала полюбившегося многим сериала. Для кого-то «Не входи» станет историей про конфликт поколений, кто-то сможет разглядеть критику современного общества, где люди все чаще прибегают к неоправданной жестокости, а некоторые смогут просто развлечься просмотром неплохого хоррора.

1990-е годы. Несколько подростков планируют вторгнуться в роскошный особняк доктора Хаггинса (Сильвестр МакКой) и его жены Эллен (Рита Ташингэм) и вынести оттуда особо ценные предметы. Пока стариков нет дома, они вальяжно расхаживают по дому и случайно натыкаются в подвале на сейф. Тогда их план быстро меняется: они дождутся возвращения супругов, запугают их и выведают у стариков заветную комбинацию. Мэри (Мэйси Уильямс) — единственная, кого происходящее не устраивает, но все ее просьбы отказаться от затеи не оказывают на остальных никакого эффекта. Когда Хаггинсы возвращаются домой, возникает вопрос о том, кто на самом деле жертва. 

 

Фильм основан на бельгийском графическом романе «Ночь полной луны» Херманна Хуппена.

История частично заинтересовала режиссера Джулиуса Берга потому, что у него был личный опыт странного общения со старшим поколением. В университетские годы в Париже он снимал комнату у пожилой женщины, гиперопека которой казалась ему несколько назойливой.

По словам режиссера, при создании фильма он вдохновлялся «Мизери» 1990 года.

Джулиус Берг — француз, и он считает, что некоторая порочность и даже извращенность свойственны французской культуре, чем и объясняется характер сюжета «Не входи».

Это первый полнометражный фильм режиссера Джулиуса Берга.

Так как Джулиус Берг — француз, а его английский, по его же словам, не слишком хорош, он переживал, что съемочная команда просто не будет его понимать. Однако актеры отмечали: то, что иногда он действительно выражался не очень понятно, делало работу с ним особенно интересной.

Режиссер работал над фильмом в течение шести лет.

Актер Йен Кенни, исполнивший роль Нейтана, отмечал, что его любимой сценой в картине стала та, где он зачитывает рэп, так как, по его словам, в 11 лет он увлекался творчеством Эминема.

 

Группа молодых людей затевает взлом дома богатой пожилой пары, однако загадочные хозяева хранят там не только сбережения, но и свои секреты.

5.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 4.9
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2020
Премьера в России 27 августа 2020
Премьера онлайн 4 сентября 2020
Премьера в мире 27 августа 2020
Возраст 18+
Прокатчик Planeta Inform
Режиссер
Джулиус Берг
Джулиус Берг
В ролях
Мэйси Уильямс
Мэйси Уильямс
Сильвестр МакКой
Сильвестр МакКой
Рита Ташингэм
Рита Ташингэм
Йен Кенни
Йен Кенни
Джейк Каррен
Джейк Каррен
Все актеры и съемочная группа
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Не входи
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Трое приятелей задумывают ограбление частного дома, в котором живет пожилая пара. Дождавшись, пока хозяева уедут по делам, Гас (Джэйк Каррен), Нейтан (Иэн Кенни) и Терри (Эндрю Эллис) вламываются в особняк и пытаются вскрыть хранящийся в подвале сейф. Вскоре к ним присоединяется Мэри (Мэйси Уильямс) — девушка Нейтана, которая почему-то именно в разгар налета решает сообщить бойфренду о своей беременности. Открыть сейф у компании не получается, и они решают остаться в доме до приезда…
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Мэйси Уильямс грабит дом в первом трейлере фильма «Не входи» Арья Старк меняет тонкий меч на тяжелую кувалду. 
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10 августа 2020 11:52
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