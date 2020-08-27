Не входи, 2020

Группа подростков, решивших, что они умнее и ловчее всех, во время попытки ограбить дом пожилой супружеской пары оказываются в ловушке, а вероятность их спасения оттуда уменьшается с каждой минутой.

В свой дебютный полнометражный проект режиссер Джулиус Берг пригласил на главную роль одну из звезд абсолютного хита — «Игры престолов» — Мэйси Уильямс, для которой этот проект стал первым для большого экрана после финала полюбившегося многим сериала. Для кого-то «Не входи» станет историей про конфликт поколений, кто-то сможет разглядеть критику современного общества, где люди все чаще прибегают к неоправданной жестокости, а некоторые смогут просто развлечься просмотром неплохого хоррора.

1990-е годы. Несколько подростков планируют вторгнуться в роскошный особняк доктора Хаггинса (Сильвестр МакКой) и его жены Эллен (Рита Ташингэм) и вынести оттуда особо ценные предметы. Пока стариков нет дома, они вальяжно расхаживают по дому и случайно натыкаются в подвале на сейф. Тогда их план быстро меняется: они дождутся возвращения супругов, запугают их и выведают у стариков заветную комбинацию. Мэри (Мэйси Уильямс) — единственная, кого происходящее не устраивает, но все ее просьбы отказаться от затеи не оказывают на остальных никакого эффекта. Когда Хаггинсы возвращаются домой, возникает вопрос о том, кто на самом деле жертва.