В каком хронологическом порядке смотреть «Мальчишник»

Приключения троицы друзей перед свадьбой кажутся невероятными, но у них есть реальная предыстория. Один из продюсеров фильма настолько напился на собственном мальчишнике, что проснулся в стриптиз-баре, и ничего не помнил. И как тут не снять фильм по мотивам приключений? А лучше даже не один – решили создатели «Мальчишника» и взялись за дело. И вот в каком порядке по хронологии нужно смотреть фильмы.

2009 – «Мальчишник в Вегасе»

Оригинальное название переводится с английского как «похмелье». Пожалуй, именно это слово подходит под описание фильма. Все экранное время проходит для Фила, Стю и Алана в алкогольном дурмане. А ведь как хорошо все начиналось!

Когда их друг детства Дан собрался жениться, Фил и Стю решили устроить ему незабываемый мальчишник в Лас-Вегасе. К ним присоединяется брат невесты Алан. Все начинается мирно – с бутылочки ликера. Но уже утром никто из друзей не может ничего вспомнить. К тому же, пропал Даг, у которого на носу свадьба. Зато вместо него в номере оказались младенец, тигр и курица. У друзей есть только день на то, чтобы выяснить, что произошло, и вернуть жениха невесте.

2011 – «Мальчишник 2: Из Вегаса в Бангкок»

На этот раз женится Стю. Он выбрал спокойную и чинную свадьбу в Таиланде. Но разве могут закадычные друзья оставить своего товарища без мальчишника? Даг, Фил, Стю, Алан и 16-летний Тедди, брат невесты, разжигают костер на берегу и пьют пиво. А на следующее утро, в лучших традициях первого фильма, никто ничего не помнит.

Просыпаются друзья в подозрительном отеле. Алан побрился на лысо, на лице у Стю татуировка, как у Майкла Тайсона, а от Тедди остался только палец. К тому же, в номере оказались мартышка и эксцентричный китаец Чау, известный еще по первой части «Мальчишника». Успеет ли компания найти Тедди и доставить жениха на свадьбу?

2013 – «Мальчишник: Часть 3»

На этот раз повод для сбора друзей совсем нерадостный. От инфаркта умирает отец Алана. А сам он ведет себя еще более странно, чем всегда. Друзья решают отправить его в клинику. Но по дороге туда компания оказывается в плену у неизвестных людей.

Им нужен китаец Чау, который украл машину с золотыми слитками. Оказалось, что Алан ведет с ним переписку. Неизменной троице дают 3 дня на то, чтобы отыскать Чау. В противном случае умрет Даг, которого оставили в качестве заложника. Приключения друзей начнутся в последний раз…

2016 – «Мальчишник в Паттайе»

Этот фильм не имеет отношения к оригинальной франшизе. Вдохновившись успехом «Мальчишника», собственную картину о похмельных приключениях друзей сняли во Франции.

Фрэнки и Кримо устали от серых будней и мечтают о встряске. Развлечься они решают оригинально – записывают на чемпионат по тайскому боксу своего соседа-карлика. И вместе с ним отправляются в Паттайю. Они решают бросить его там, чтобы удариться в кутеж. Но все выходит из-под контроля. Ведь у карлика другие планы...

2018 – «Мальчишник в Европе»

Еще один фильм из Франции, рассказывающий о приключениях незадачливой компании. Перед свадьбой общего друга Винсент и Арно знакомятся со стриптизершей. Она рассказывает им об отвязных вечеринках в Будапеште и о нереально низких ценах в местных клубах.

В голове Винсента рождается план. Он решает заработать денег на организации мальчишников. Все, что нужно – возить компании в Будапешт, развлекать их за копейки и получать прибыль. В плане все идеально, но что из этого выйдет на самом деле?