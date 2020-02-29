Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Кукла. Последнее проклятье" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Побег из Претории Побег из Претории
Киноафиша Фильмы Побег из Претории
Escape from Pretoria

Побег из Претории, 2019

2019 / Великобритания / Австралия
7.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Френсис Аннан дебютировал на большом экране с психологическим триллером «Побег из Претории», основанном на реальных событиях в ЮАР в семидесятых годах. Двое мужчин, Стивен Ли и Тим Дженкин, боролись за свободу африканцев и выступали против апартеида — безраздельного господства белых в Африке. Во время работы над сценарием авторы использовали мемуары героев.

Действие сюжета «Побег из Претории» разворачивается в ЮАР. Главные герои картины, Стивен Ли и Тим Дженкин, были осуждены за терроризм и несанкционированные митинги — они распространяли листовки, которые агитировали африканцев не сдаваться и бороться с апартеидом. Мужчинам дали 8 и 12 лет колонии строгого режима в самой охраняемой тюрьме «Претория». Однако тюрьма была больше похожа на трудовой лагерь, что и натолкнуло Стивена и Тима на идею с побегом.

Главные герои не собираются сдаваться. Они планируют бежать и работают над планом побега. Когда дерзкий план готов, остается самое сложное — претворить его в жизнь. Сделать это непросто, потому что кругом вооруженные охранники и все стены опутаны колючей проволокой. Единственный способ сбежать — через главные ворота. Теперь героям предстоит добыть ключ и сделать это самым нетривиальным способом. На помощь приходят другие заключенные, которые, также как и все они, мечтают о падении апартеида.   

На создание фильма режиссера Френсиса Аннана вдохновила реальная история Стивена и Тима. Он был поражен их преданностью народу и желанием справедливости. Режиссер считает, что зрителям будет интересно познакомиться с такими необычными персонажами.

Съемки картины проходили в Австралии в 2019 году.

В фильме есть камео реального Тима Дженкина. Она появляется в одном из эпизодов в роли заключенного.

Иэн Харт, сыгравший узника «Претории» Дэниса Голдберга, уже работал вместе с актером Дэниелом Рэдклиффом совместно двадцать лет назад. Иэн исполнил роль профессора Квиррелла, который подчинялся злому волшебнику Волан-де-Морту и противостоял персонажу Дэниела — Гарри Поттеру.  

В основе сценария лежит книга «Изнанка: Побег из тюрьмы Претории», которую написал южноафриканский автор и бывший политзаключенный Тим Дженкин. Писатель также активно участвовал в съемках фильма. Дэниел Рэдклифф признался в интервью, что ему было не по себе, когда он встречался с реальным Тимом.

Тим Дженкин рассказывал журналистам, что не знал, что получится в итоге, но остался доволен результатом.

Реальным Тиму и Стивену удалось изготовить 14 деревянных ключей, которые смогли бы открыть дверь в тюрьме, на глазах у охранников. 

Премьерный показ фильма прошел 1 марта 2020 года на Международном кинофестивале в Глазго, Великобритания.

Картина стала дебютом для режиссера Фрэнсиса Аннана.

Двое борцов за свободу отбывают срок в одной из самых строгих тюрем мира – в «Претории». Вместе с другими узниками они планируют дерзкий и опасный побег. Но придумать план – это только первый шаг. Шаг второй – реализация плана!

7.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 2019
Премьера в России 2 апреля 2020
Премьера онлайн 6 марта 2020
Премьера в мире 29 февраля 2020
Возраст 16+
Прокатчик MDfilm
Режиссер
Френсис Аннан
Френсис Аннан
В ролях
Дэниел Рэдклифф
Дэниел Рэдклифф
Иэн Харт
Иэн Харт
Стивен Хантер
Стивен Хантер
Нэйтан Пейдж
Нэйтан Пейдж
Даниэль Уэббер
Даниэль Уэббер
Все актеры и съемочная группа
Фильм находится в подборках
Фильмы про побег из тюрьмы Фильмы про побег из тюрьмы
Фильмы про дружбу Фильмы про дружбу
Фильмы про друзей Фильмы про друзей
Фильмы про зону Фильмы про зону
Фильмы на основе реальных событий Фильмы на основе реальных событий
Постер фильма Побег из Претории 5 постеров
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Побег из Претории смотреть онлайн

Побег из Претории
Смотрите в
за 1 рубль
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
1979 год, ЮАР. В самом разгаре апартеид — политика, построенная на принципах расовой сегрегации, которая продлится еще пятнадцать лет. Средь бела дня два южноафриканца в людном месте устанавливают запрятанные в объемных сумках механизмы, которые, сдетонировав, выбросят на улицу десятки агитационных листовок, призванных одуматься и противостоять главенствующему режиму. На месте с поличным были пойманы Тим Дженкин (Дэниел Рэдклифф) и Стивен Ли (Даниэль Уэббер), до того вступившие в…
Читать
Наталия Петряшова 2 августа 2020, 00:18
На одном дыхании.... Рекомендую.
saulkin74 23 августа 2020, 13:52
Хороший. На реальных событиях.
Отзывы Написать
12 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Слушать
саундтрек фильма Побег из Претории
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Комедия «Красотка в ударе» возглавила кинопрокат в России Юлия Александрова заинтересовала посетителей кинотеатров больше, чем Меган Фокс. 
Написать
17 августа 2020 12:29
Минус 95%: оборот кинотеатров в России побил антирекорд Киноиндустрия дольше других сфер развлечений будет приходить в себя после пандемии. 
Написать
14 августа 2020 09:23
Фильм «Неистовый» с Расселом Кроу возглавил кинопрокат в РФ Цифры скромные, но вселяющие надежды.
Написать
10 августа 2020 12:23
Все новости фильма
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
Тест по советскому кино, который под силу только тем, кто вырос в СССР
Правду о состоянии Вайкуле раскрыл известный журналист: вот что произошло
«Преображение пошло на пользу»: народ ахнул при виде Пригожина
«Следы от операций налицо»: состоянию Пугачевой нашлось объяснение
«Зачем ты это делаешь?»: очередную ложь Разина о Шатунове развенчали
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
Приложение киноафиши