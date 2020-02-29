Побег из Претории, 2019

Френсис Аннан дебютировал на большом экране с психологическим триллером «Побег из Претории», основанном на реальных событиях в ЮАР в семидесятых годах. Двое мужчин, Стивен Ли и Тим Дженкин, боролись за свободу африканцев и выступали против апартеида — безраздельного господства белых в Африке. Во время работы над сценарием авторы использовали мемуары героев.

Действие сюжета «Побег из Претории» разворачивается в ЮАР. Главные герои картины, Стивен Ли и Тим Дженкин, были осуждены за терроризм и несанкционированные митинги — они распространяли листовки, которые агитировали африканцев не сдаваться и бороться с апартеидом. Мужчинам дали 8 и 12 лет колонии строгого режима в самой охраняемой тюрьме «Претория». Однако тюрьма была больше похожа на трудовой лагерь, что и натолкнуло Стивена и Тима на идею с побегом.

Главные герои не собираются сдаваться. Они планируют бежать и работают над планом побега. Когда дерзкий план готов, остается самое сложное — претворить его в жизнь. Сделать это непросто, потому что кругом вооруженные охранники и все стены опутаны колючей проволокой. Единственный способ сбежать — через главные ворота. Теперь героям предстоит добыть ключ и сделать это самым нетривиальным способом. На помощь приходят другие заключенные, которые, также как и все они, мечтают о падении апартеида.