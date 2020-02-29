Побег из Претории, 2019

Френсис Аннан дебютировал на большом экране с психологическим триллером «Побег из Претории», основанном на реальных событиях в ЮАР в семидесятых годах. Двое мужчин, Стивен Ли и Тим Дженкин, боролись за свободу африканцев и выступали против апартеида — безраздельного господства белых в Африке. Во время работы над сценарием авторы использовали мемуары героев.
Действие сюжета «Побег из Претории» разворачивается в ЮАР. Главные герои картины, Стивен Ли и Тим Дженкин, были осуждены за терроризм и несанкционированные митинги — они распространяли листовки, которые агитировали африканцев не сдаваться и бороться с апартеидом. Мужчинам дали 8 и 12 лет колонии строгого режима в самой охраняемой тюрьме «Претория». Однако тюрьма была больше похожа на трудовой лагерь, что и натолкнуло Стивена и Тима на идею с побегом.
Главные герои не собираются сдаваться. Они планируют бежать и работают над планом побега. Когда дерзкий план готов, остается самое сложное — претворить его в жизнь. Сделать это непросто, потому что кругом вооруженные охранники и все стены опутаны колючей проволокой. Единственный способ сбежать — через главные ворота. Теперь героям предстоит добыть ключ и сделать это самым нетривиальным способом. На помощь приходят другие заключенные, которые, также как и все они, мечтают о падении апартеида.
На создание фильма режиссера Френсиса Аннана вдохновила реальная история Стивена и Тима. Он был поражен их преданностью народу и желанием справедливости. Режиссер считает, что зрителям будет интересно познакомиться с такими необычными персонажами.
Съемки картины проходили в Австралии в 2019 году.
В фильме есть камео реального Тима Дженкина. Она появляется в одном из эпизодов в роли заключенного.
Иэн Харт, сыгравший узника «Претории» Дэниса Голдберга, уже работал вместе с актером Дэниелом Рэдклиффом совместно двадцать лет назад. Иэн исполнил роль профессора Квиррелла, который подчинялся злому волшебнику Волан-де-Морту и противостоял персонажу Дэниела — Гарри Поттеру.
В основе сценария лежит книга «Изнанка: Побег из тюрьмы Претории», которую написал южноафриканский автор и бывший политзаключенный Тим Дженкин. Писатель также активно участвовал в съемках фильма. Дэниел Рэдклифф признался в интервью, что ему было не по себе, когда он встречался с реальным Тимом.
Тим Дженкин рассказывал журналистам, что не знал, что получится в итоге, но остался доволен результатом.
Реальным Тиму и Стивену удалось изготовить 14 деревянных ключей, которые смогли бы открыть дверь в тюрьме, на глазах у охранников.
Премьерный показ фильма прошел 1 марта 2020 года на Международном кинофестивале в Глазго, Великобритания.
Картина стала дебютом для режиссера Фрэнсиса Аннана.
Двое борцов за свободу отбывают срок в одной из самых строгих тюрем мира – в «Претории». Вместе с другими узниками они планируют дерзкий и опасный побег. Но придумать план – это только первый шаг. Шаг второй – реализация плана!