Друзья на свою голову, 2020

Леа, Марк, Карин и Фрэнсис — две пары давних друзей. Каждый из них играет определенную роль и занимает свое место в их маленькой группе. Здесь есть и мужчина-мачо, и громкая всезнайка, и классическая тихоня. В их жизни царит порядок, а им самим кажется, что они знают друг друга целую вечность. Казалось бы, спокойным посиделкам ничего не угрожает, но что-то вот-вот нарушит непростой баланс этого квартета.

Добрая и сдержанная Леа работает в магазине женской одежды в большом торговом центре и счастлива в браке с Марком. В перерывах она пишет рассказы о прохожих, выдумывая для них другие жизни, и постепенно начинает складывать из этих историй настоящую книгу. Именно героиня Леа послужит спусковым крючком в конфликте между друзьями. Однажды вечером за ужином она объявляет, что пробует свои силы в написании романа, однако это заявление вызывает у остальных членов группы некоторое замешательство. Надеясь получить поддержку у своих близких, Леа вынуждена выслушивать критику и недовольство. Ее желание написать книгу нарушает устоявшееся равновесие в отношениях четверки. Ведь, когда к Лее приходит успех и деньги, остальные герои чувствуют себя неудачниками.

Легкая французская комедия от режиссера Даниэля Коэна повествует о соперничестве и ревности между близкими людьми. Неужели только после оглушительного успеха можно узнать, кто твой настоящий друг? И смогут ли герои преодолеть все испытания, порадоваться друг за друга и сохранить свои отношения? Ведь от дружбы до зависти, как оказалось, один шаг.