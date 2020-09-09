Друзья на свою голову, 2020

Леа, Марк, Карин и Фрэнсис — две пары давних друзей. Каждый из них играет определенную роль и занимает свое место в их маленькой группе. Здесь есть и мужчина-мачо, и громкая всезнайка, и классическая тихоня. В их жизни царит порядок, а им самим кажется, что они знают друг друга целую вечность. Казалось бы, спокойным посиделкам ничего не угрожает, но что-то вот-вот нарушит непростой баланс этого квартета.
Добрая и сдержанная Леа работает в магазине женской одежды в большом торговом центре и счастлива в браке с Марком. В перерывах она пишет рассказы о прохожих, выдумывая для них другие жизни, и постепенно начинает складывать из этих историй настоящую книгу. Именно героиня Леа послужит спусковым крючком в конфликте между друзьями. Однажды вечером за ужином она объявляет, что пробует свои силы в написании романа, однако это заявление вызывает у остальных членов группы некоторое замешательство. Надеясь получить поддержку у своих близких, Леа вынуждена выслушивать критику и недовольство. Ее желание написать книгу нарушает устоявшееся равновесие в отношениях четверки. Ведь, когда к Лее приходит успех и деньги, остальные герои чувствуют себя неудачниками.
Легкая французская комедия от режиссера Даниэля Коэна повествует о соперничестве и ревности между близкими людьми. Неужели только после оглушительного успеха можно узнать, кто твой настоящий друг? И смогут ли герои преодолеть все испытания, порадоваться друг за друга и сохранить свои отношения? Ведь от дружбы до зависти, как оказалось, один шаг.
«Друзья на всю голову» — четвертая полнометражная режиссерская работа кинематографиста Даниэля Коэна. С момента его последнего фильма прошло восемь лет. Предыдущие работы режиссера также сняты в жанре комедии: например, «Шеф» с Жаном Рено и «Два мира» с Бенуа Пульвордом.
Даниэль Коэн известен своими актерскими работами. Здесь он также сыграл роль Паула.
У фильма поистине звездный каст. Режиссер смог собрать в одной картине блистательных актеров Франции: Марка сыграл Венсан Кассель, Лею — Беренис Бежо, Фрэнсиса — Франсуа Дамиенс, а Карин — Флоренс Форести.
Беренис Бежо, сыгравшая Лею, является номинантом на «Оскар» и «Золотой глобус» за роль второго плана в картине «Артист» 2011 года.
«Друзья на всю голову» — экранизация пьесы «Плавучий остров», которую написал сам Даниэль Коэн.
Фильм может похвастаться современной интерпретацией вопроса гендерных ролей, а также баланса сил в супружеской паре, когда женщина внезапно берет верх в отношениях.
Оригинальное название переводится как «Счастье некоторых…»
Леа и Марк, Карин и Фрэнсис – две пары закадычных друзей. Но когда скромная тихоня Лея публикует роман и он в одно мгновение становится бестселлером, отношения между семьями дают сбой. Ревность, шок, зависть: только став успешным, можно узнать, кто твой настоящий друг.
Так ярко показывает нашу реальность – то, чем, действительно,… Читать дальше…