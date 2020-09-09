Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Пес-самурай и город кошек" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Друзья на свою голову Друзья на свою голову
Киноафиша Фильмы Друзья на свою голову
Le bonheur des uns...

Друзья на свою голову, 2020

2020 / Франция
6.4 Оцените
16 голосов
Написать отзыв
Что делать, если близкие друзья завидуют твоим успехам?
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Леа, Марк, Карин и Фрэнсис — две пары давних друзей. Каждый из них играет определенную роль и занимает свое место в их маленькой группе. Здесь есть и мужчина-мачо, и громкая всезнайка, и классическая тихоня. В их жизни царит порядок, а им самим кажется, что они знают друг друга целую вечность. Казалось бы, спокойным посиделкам ничего не угрожает, но что-то вот-вот нарушит непростой баланс этого квартета.

Добрая и сдержанная Леа работает в магазине женской одежды в большом торговом центре и счастлива в браке с Марком. В перерывах она пишет рассказы о прохожих, выдумывая для них другие жизни, и постепенно начинает складывать из этих историй настоящую книгу. Именно героиня Леа послужит спусковым крючком в конфликте между друзьями. Однажды вечером за ужином она объявляет, что пробует свои силы в написании романа, однако это заявление вызывает у остальных членов группы некоторое замешательство. Надеясь получить поддержку у своих близких, Леа вынуждена выслушивать критику и недовольство. Ее желание написать книгу нарушает устоявшееся равновесие в отношениях четверки. Ведь, когда к Лее приходит успех и деньги, остальные герои чувствуют себя неудачниками.

Легкая французская комедия от режиссера Даниэля Коэна повествует о соперничестве и ревности между близкими людьми. Неужели только после оглушительного успеха можно узнать, кто твой настоящий друг? И смогут ли герои преодолеть все испытания, порадоваться друг за друга и сохранить свои отношения? Ведь от дружбы до зависти, как оказалось, один шаг.

 

«Друзья на всю голову» — четвертая полнометражная режиссерская работа кинематографиста Даниэля Коэна. С момента его последнего фильма прошло восемь лет. Предыдущие работы режиссера также сняты в жанре комедии: например, «Шеф» с Жаном Рено и «Два мира» с Бенуа Пульвордом.

Даниэль Коэн известен своими актерскими работами. Здесь он также сыграл роль Паула.

У фильма поистине звездный каст. Режиссер смог собрать в одной картине блистательных актеров Франции: Марка сыграл Венсан Кассель, Лею — Беренис Бежо, Фрэнсиса — Франсуа Дамиенс, а Карин — Флоренс Форести.

Беренис Бежо, сыгравшая Лею, является номинантом на «Оскар» и «Золотой глобус» за роль второго плана в картине «Артист» 2011 года.

«Друзья на всю голову» — экранизация пьесы «Плавучий остров», которую написал сам Даниэль Коэн.

Фильм может похвастаться современной интерпретацией вопроса гендерных ролей, а также баланса сил в супружеской паре, когда женщина внезапно берет верх в отношениях.

Оригинальное название переводится как «Счастье некоторых…»

Леа и Марк, Карин и Фрэнсис – две пары закадычных друзей. Но когда скромная тихоня Лея публикует роман и он в одно мгновение становится бестселлером, отношения между семьями дают сбой. Ревность, шок, зависть: только став успешным, можно узнать, кто твой настоящий друг.

6.4 Оцените
16 голосов
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 2020
Премьера в России 5 ноября 2020
Премьера онлайн 25 мая 2022
Премьера в мире 9 сентября 2020
Возраст 16+
Прокатчик MDfilm
Режиссер
Даниэль Коэн
Даниэль Коэн
В ролях
Венсан Кассель
Венсан Кассель
Беренис Бежо
Беренис Бежо
Франсуа Дамиенс
Франсуа Дамиенс
Флоренс Форести
Флоренс Форести
Даниэль Коэн
Даниэль Коэн
Все актеры и съемочная группа
Фильм находится в подборках
Фильмы про зависть Фильмы про зависть
Постер фильма Друзья на свою голову 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Леа (Беренис Бежо) работает продавцом-консультантом в магазине женской одежды. Менеджер сулит ей большое будущее: повышение в крупный бутик сети, ближе к центру города. Но что делать, если грядущий карьерный рост только пугает? Особенно когда стабильное будущее идет вразрез с большими творческими надеждами. Написание дебютного романа — вот что на самом деле вдохновляет Лею. Она прекрасно чувствует людей, способна дать чуткий совет любой клиентке и с удовольствием рассматривает прохожих,…
Читать
Владлена Кулакова 5 ноября 2020, 17:14
Прекрасный, тонкий, глубокий, с изящным чувством юмора и великолепной игрой актёров.
Так ярко показывает нашу реальность – то, чем, действительно,… Читать дальше…
Эльдар Гусейнов 6 ноября 2020, 14:44
Хороший фильм,про друзей завестьников)👍
Отзывы Написать
16 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Молодой человек
2022, Россия, комедия
Related video
«Вспомнила молодость»: оскандалившаяся Ивлеева пошла вразнос
Близкие не стали молчать: правда о здоровье Вайкуле вышла наружу
В спорах о сыне Плющенко поставили точку: Мишин все объяснил
Известный музыкант огорошил признанием: вот что осталось за кадром шоу «Голос»
Дошло до суда: звезда «Универа» ответил на обвинения экс-супруги
Концерт отменен: сын Орбакайте покаялся перед фанатами
Нинидзе решилась на откровения о личной жизни: хватило нескольких слов
«Не лучше Бузовой»: блеснувшая на сцене Анна Асти разочаровала россиян
«Ни стыда ни совести»: завравшуюся Дану Борисову вывели на чистую воду
Пугачевой ничего не принадлежит: назван истинный владелец замка в Грязи
«С каждым годом похож все больше»: народ ахнул при виде сына Фриске
В «Ленкоме» раскрыли доходы вдовы Караченцова: обычным пенсионерам не снилось
Приложение киноафиши