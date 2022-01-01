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Тимбилдинг, 2022

2022 / Румыния
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Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2022
В ролях
Шербан Павлу
Матей Дима
Анка Динику
Космин Неделку
Нико Банеа
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Тимбилдинг 1 постер
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