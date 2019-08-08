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Невероятный мир глазами Энцо Невероятный мир глазами Энцо
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The Art of Racing in the Rain

Невероятный мир глазами Энцо, 2019

2019 / США
7.5 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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Причины посмотреть Факты О фильме

В Сиэтле умирает от старости золотистый ретривер Энцо, названный в честь великого автомобильного конструктора Энцо Феррари. Перед тем, как уйти, старый пес ждет возвращения своего хозяина и лучшего друга. Когда Дэнни, владелец собаки, обнаруживает, что Энцо больше не может двигаться, пес начинает рассказывать зрителю историю своей жизни, полную взлетов, падений и удивительных приключений.

  • Оригинальное название фильма переводится на русский как «Искусство вождения под дождем». Сценарий основан на одноименном романе американского прозаика Гарта Стейна и адаптирован Марком Бомбэком.
  • Ева в исполнении Аманды Сейфрид говорит, что она «не очень любит собак». Сама же Аманда очень любит собак: у нее много лет жил любимый золотистый ретривер по имени Финн.
  • В оригинальном романе Энзо обнаруживает, что Майк и Тони – любовники. Хотя оба персонажа сохранены в фильме, все намеки на их сексуальную ориентацию полностью опущены.
  • Это первый раз, когда Кевин Костнер выступает в роли актера озвучания.
  • Ближе к концу истории Майло берет Энцо на прогулку на копии Ferrari 250 Testa Rossa 1957 года выпуска. С 1957 по 1961 год было выпущено всего 33 таких машины, и они чрезвычайно высоко ценятся среди коллекционеров. В частности, 2014 году один из этих автомобилей был продан частному коллекционеру за 39,8 миллиона долларов.

Основанный на бестселлере Гарта Cтайна «Гонки на мокром асфальте», новый фильм - это искренняя история, рассказанная остроумной и философствующей собакой по имени Энцо (роль озвучил Кевин Костнер). Благодаря особой связи со своим хозяином Дэнни Свифтом (Майло Вентимилья), начинающим гонщиком Формулы-1, Энцо прекрасно постиг человеческую природу и пришел к пониманию, что методы, необходимые на гоночной трассе, также могут быть использованы для успеха в обычной жизни. Фильм расскажет историю Дэнни и любви его жизни - жены Евы (Аманда Сейфрид), их маленькой дочери Зои (Райан Кира Армстронг) и конечно же, его истинно лучшего друга Энцо.

7.5 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность 1 час 49 минут
Год выпуска 2019
Премьера онлайн 1 ноября 2019
Премьера в мире 8 августа 2019
Возраст 16+
Прокатчик Двадцатый Век Фокс
Режиссер
Саймон Кертис
Саймон Кертис
В ролях
Аманда Сайфрид
Аманда Сайфрид
Майло Вентимилья
Майло Вентимилья
Райан Кира Армстронг
Райан Кира Армстронг
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Постер фильма Невероятный мир глазами Энцо 4 постера
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Невероятный мир глазами Энцо смотреть онлайн

Невероятный мир глазами Энцо
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Андрей Пал 29 октября 2019, 19:26
Рекомендую. Добрый , временами грустный, временами смешной фильм. Костнер молодец.
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