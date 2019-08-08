Невероятный мир глазами Энцо, 2019

Основанный на бестселлере Гарта Cтайна «Гонки на мокром асфальте», новый фильм - это искренняя история, рассказанная остроумной и философствующей собакой по имени Энцо (роль озвучил Кевин Костнер). Благодаря особой связи со своим хозяином Дэнни Свифтом (Майло Вентимилья), начинающим гонщиком Формулы-1, Энцо прекрасно постиг человеческую природу и пришел к пониманию, что методы, необходимые на гоночной трассе, также могут быть использованы для успеха в обычной жизни. Фильм расскажет историю Дэнни и любви его жизни - жены Евы (Аманда Сейфрид), их маленькой дочери Зои (Райан Кира Армстронг) и конечно же, его истинно лучшего друга Энцо.