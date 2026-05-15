Девяностые в России — время, которое до сих пор вызывает споры, ностальгию и неподдельный интерес. Это эпоха распада СССР, экономического кризиса, первых миллионов и бандитских разборок, свободы слова и тотальной неопределённости. Кино тех лет и современные фильмы о том времени запечатлели эту противоречивую эпоху без прикрас.
В этой подборке мы собрали лучшие российские фильмы про 90-е годы — от культовой классики Алексея Балабанова и Петра Буслова до свежих картин 2025–2026 годов. Здесь вы найдёте и жёсткие криминальные драмы, и чёрные комедии, и трогательные истории о взрослении. Все фильмы объединяет одно: действие происходит в России 1990-х, а герои — наши соотечественники, оказавшиеся в водовороте перемен.
В последние годы интерес к 90-м вернулся — причём не только в кино, но и в музыке, моде и даже мемах. Для тех, кто застал эту эпоху, она вызывает сложную ностальгию: смесь тревоги, свободы и надежды на лучшее. Для тех, кто родился позже — это почти мифология: время, когда всё было возможно, но за всё приходилось платить.
Современные режиссёры (Юрий Быков, Борис Акопов, Анастасия Пальчикова) снимают 90-е без глянца, а их фильмы часто получают призы «Кинотавра» и попадают в основную программу крупных фестивалей.
Абсолютная классика — «Брат» и «Брат 2» Алексея Балабанова, а также «Бумер» Петра Буслова.
Из современных картин выделяют «Бык» Бориса Акопова, «Маша» Анастасии Пальчиковой и «Ровесник» 2025 года.
Фильмы, снятые в 90-х («Брат», «Страна глухих», «Сестры»), передают дух времени напрямую — они снимались по горячим следам, часто с минимальным бюджетом и с участием непрофессиональных актёров.
Современные фильмы о 90-х («Бык», «Маша», «Ровесник») — это уже ретроспектива: они более стилизованы, используют цифровую цветокоррекцию и музыку эпохи, но при этом могут быть точнее в деталях.
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Последнее обновление подборки: 13.04.2026