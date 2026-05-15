Всё, что нужно знать о фильмах про 90-е

Почему 90-е снова в моде

В последние годы интерес к 90-м вернулся — причём не только в кино, но и в музыке, моде и даже мемах. Для тех, кто застал эту эпоху, она вызывает сложную ностальгию: смесь тревоги, свободы и надежды на лучшее. Для тех, кто родился позже — это почти мифология: время, когда всё было возможно, но за всё приходилось платить.

Современные режиссёры (Юрий Быков, Борис Акопов, Анастасия Пальчикова) снимают 90-е без глянца, а их фильмы часто получают призы «Кинотавра» и попадают в основную программу крупных фестивалей.

Какие российские фильмы про 90-е считаются лучшими?

Абсолютная классика — «Брат» и «Брат 2» Алексея Балабанова, а также «Бумер» Петра Буслова.

Из современных картин выделяют «Бык» Бориса Акопова, «Маша» Анастасии Пальчиковой и «Ровесник» 2025 года.

В чём разница между фильмами 90-х и современными фильмами о 90-х?

Фильмы, снятые в 90-х («Брат», «Страна глухих», «Сестры»), передают дух времени напрямую — они снимались по горячим следам, часто с минимальным бюджетом и с участием непрофессиональных актёров.

Современные фильмы о 90-х («Бык», «Маша», «Ровесник») — это уже ретроспектива: они более стилизованы, используют цифровую цветокоррекцию и музыку эпохи, но при этом могут быть точнее в деталях.

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Последнее обновление подборки: 13.04.2026