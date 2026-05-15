Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Ведьмина служба доставки» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Подборки Фильмы про 90-е в России: криминал, быт и эпоха перемен

Фильмы про 90-е в России: криминал, быт и эпоха перемен

Девяностые в России — время, которое до сих пор вызывает споры, ностальгию и неподдельный интерес. Это эпоха распада СССР, экономического кризиса, первых миллионов и бандитских разборок, свободы слова и тотальной неопределённости. Кино тех лет и современные фильмы о том времени запечатлели эту противоречивую эпоху без прикрас.

В этой подборке мы собрали лучшие российские фильмы про 90-е годы — от культовой классики Алексея Балабанова и Петра Буслова до свежих картин 2025–2026 годов. Здесь вы найдёте и жёсткие криминальные драмы, и чёрные комедии, и трогательные истории о взрослении. Все фильмы объединяет одно: действие происходит в России 1990-х, а герои — наши соотечественники, оказавшиеся в водовороте перемен.

По году
Сбросить
Коммерсант
Коммерсант
драма, экранизация 2026, Россия
7.0
Батя 2. Дед
Батя 2. Дед
комедия 2025, Россия
7.0
Подростки: Первая любовь
Подростки: Первая любовь
драма 2024, Россия
7.0
Ровесник
Ровесник
драма 2024, Россия
7.0
Клипмейкеры
Клипмейкеры
комедия 2022, Россия
5.0
Гром: Трудное детство
Гром: Трудное детство
боевик, криминал, детектив, комедия 2022, Россия
6.0
Скоро кончится лето
Скоро кончится лето
драма, комедия 2022, Россия / Казахстан
6.0
Быть
Быть
комедия 2022, Россия
5.0
Батя
Батя
комедия, драма 2021, Россия
7.0
Сказка для старых
Сказка для старых
драма, криминал 2021, Россия
6.0
Маша
Маша
драма 2020, Россия
5.0
Бык
Бык
драма, криминал 2019, Россия
7.0
Хрусталь
Хрусталь
драма, комедия 2018, Россия / Беларусь / Германия / США
7.0
Кочегар
Кочегар
драма 2010, Россия
6.0
Жмурки
Жмурки
комедия 2005, Россия
7.0
Бумер
Бумер
триллер, драма 2003, Россия
7.0
Сестры
Сестры
боевик, драма 2001, Россия
7.0
Брат 2
Брат 2
боевик, криминал 2000, США / Россия
8.0
Страна глухих
Страна глухих
криминал, комедия, драма 1998, Россия / Франция
7.0
Брат
Брат
боевик, драма 1997, Россия
8.0
Сбросить
Жанр
Страна
Год

Всё, что нужно знать о фильмах про 90-е

Почему 90-е снова в моде

В последние годы интерес к 90-м вернулся — причём не только в кино, но и в музыке, моде и даже мемах. Для тех, кто застал эту эпоху, она вызывает сложную ностальгию: смесь тревоги, свободы и надежды на лучшее. Для тех, кто родился позже — это почти мифология: время, когда всё было возможно, но за всё приходилось платить.

Современные режиссёры (Юрий Быков, Борис Акопов, Анастасия Пальчикова) снимают 90-е без глянца, а их фильмы часто получают призы «Кинотавра» и попадают в основную программу крупных фестивалей.

Какие российские фильмы про 90-е считаются лучшими?

Абсолютная классика — «Брат» и «Брат 2» Алексея Балабанова, а также «Бумер» Петра Буслова.

Из современных картин выделяют «Бык» Бориса Акопова, «Маша» Анастасии Пальчиковой и «Ровесник» 2025 года.

В чём разница между фильмами 90-х и современными фильмами о 90-х?

Фильмы, снятые в 90-х («Брат», «Страна глухих», «Сестры»), передают дух времени напрямую — они снимались по горячим следам, часто с минимальным бюджетом и с участием непрофессиональных актёров.

Современные фильмы о 90-х («Бык», «Маша», «Ровесник») — это уже ретроспектива: они более стилизованы, используют цифровую цветокоррекцию и музыку эпохи, но при этом могут быть точнее в деталях.

Что ещё посмотреть на Киноафише

Если вам понравилась подборка фильмов про 90-е, обратите внимание на другие наши списки:

«Российские сериалы про 90-е» — больше криминала, ностальгии и бытовых историй в многосерийном формате.

«Лучшие фильмы про бандитов» — не только 90-е, но и другие эпохи и страны.

Последнее обновление подборки: 13.04.2026

Выбор редакции
10 самых просматриваемых сериалов Amazon Prime
10 самых просматриваемых сериалов Amazon Prime
Не только «Ворон»: 7 шедевров готического кино
Не только «Ворон»: 7 шедевров готического кино
Что смотреть на выходных: «Ведьмак», триллер с Идрисом Эльбой и альтернатива «Черному зеркалу»
Что смотреть на выходных: «Ведьмак», триллер с Идрисом Эльбой и альтернатива «Черному зеркалу»
Сливочное, оливковое или подсолнечное? Вот на каком масле жарить яйца - повара поставили жирную точку в этом споре
Выкинула грязный ершик на помойку и перекрестилась: новый тренд 2026 года оказался намного гигиеничнее привычного способа
С июля переводы самому себе теперь блокируют официально: в МВД разъяснили от какой суммы
Нового русского «Графа Монте-Кристо» на ночь лучше не смотреть: главная злодейка «будет сниться многим в страшных снах»
Раздобыли эксклюзивные фото со съемок «Самого секретного сериала России»: первые кадры «Красной Шамбалы»
За это рагу Д’Артаньян и три мушкетера были готовы продать душу и подвески королевы: публикуем рецепт 17 века
«Бесславные ублюдки» + «Назад в будущее» = эта забытая экранизация Кинга: «Ничего лучше так и не сняли за 10 лет»
«Первый отдел» люблю, но уже устала от детективов: включила этот фильм с Колесниковым – всего 2 часа, а впечатлений море
«Какая гадость эта ваша заливная рыба! А вот тест хорош!»: сможете узнать все 10 советских фильмов по культовым цитатам?
Японцы добрались до советского «Шерлока»: «Половину времени ржешь, половину – сходишь с ума» – хвалят сильнее, чем шедевр BBC
Свежий российский сериал напоминает «"Людей в черном" на минималках»: почти 160 000 зрителей поставили ему 7.8
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше