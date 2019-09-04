Дружить по-русски!, 2019

В новом проекте от творческого дуэта Суджиан–Пон все национальные предрассудки будут оставлены в стороне, а широта русской души окажется свойственна французу по имени Владимир Путин.
Сталкивать друг с другом двух диаметрально противоположных персонажей — излюбленный сюжет французских кинематографистов. Дрисс и Филипп из «1+1», Франсуа и Эрик из «Игрушки», Жан и Франсуа из «Беглецов». Продолжать этот список можно долго, и «Дружить по-русски!» обязательно в него входит. Режиссер Варант Суджиан, сценарист Тома Пон и исполнители главных ролей Ахмед Силла и Альбан Иванов были знакомы и до съемок фильма, а некоторые из этой четверки в прошлом успели поработать друг с другом, и установившееся между ними взаимопонимание считывается и на экране.
Мика (Ахмед Силла) и Путин (Альбан Иванов) впервые встретились в крайне не располагающей к общению обстановке: в тюремной камере, где Путин уже провел довольно много времени, в то время как напуганный Мика только-только попал туда. За время совместного отбывания сроков они сдружились, и потому спустя три года с их первой встречи именно на пороге дома Мики появляется Путин, совершенно не приспособленный к жизни в реальном мире. Мика, который пытался забыть время, проведенное в тюрьме, как страшный сон, не слишком рад видеть старого товарища в шапке-ушанке, роскошной дубленке и с душой нараспашку.
Второй совместный проект режиссера Варанта Суджиана и сценариста Тома Пона после фильма «Вальтер».
Исполнитель одной из главных ролей Альбан Иванов при подготовке к съемкам вдохновлялся своим отцом и пытался перенять у него способность шутить с серьезным лицом.
Съемки фильма проходили в Париже, Пикардии и Ла-Сьота.
Актер Ахмед Силла уже работал с Варантом Суджианом и Тома Поном над сериалом «Доступ».
По просьбе режиссера Варанта Суджиана, Ахмед Силла посмотрел фильм «Славные парни» 2016 года, и именно персонаж Райана Гослинга в этом фильме послужил вдохновением для героя Силла в «Дружить по-русски!».
Многие сцены исполнителям главных ролей сначала нужно было отыграть согласно сценарию, а после в нескольких дублях в той же самой сцене по-разному сымпровизировать. При монтаже использовался тот вариант, который больше всего нравился режиссеру.
В одном из интервью актер Ахмед Силла сравнивал своего персонажа с известным аферистом Кристофом Рокункуром.
При создании фильма Варант Суджиан и Тома Пон вдохновлялись такими знаменитыми французскими фильмами, как «Игрушка», «Папаши» и «Высокий блондин в черном ботинке».
Ахмед Силла признавался, что этот фильм стал для него любимым за всю кинокарьеру.
Часть съемок проходила в настоящей тюрьме, хотя камеру заключения съемочной группе пришлось построить самостоятельно.
Если ты родился во Франции, но c “русской душой” — ты веришь в дружбу и всегда приходишь на помощь, можешь собрать пистолет-пулемёт ППШ с закрытыми глазами и готов на оскорбление ответить ударом в зубы… И даже если ты чистокровный француз, ты знаешь — русские своих не бросают!