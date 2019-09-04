Дружить по-русски!, 2019

В новом проекте от творческого дуэта Суджиан–Пон все национальные предрассудки будут оставлены в стороне, а широта русской души окажется свойственна французу по имени Владимир Путин.

Сталкивать друг с другом двух диаметрально противоположных персонажей — излюбленный сюжет французских кинематографистов. Дрисс и Филипп из «1+1», Франсуа и Эрик из «Игрушки», Жан и Франсуа из «Беглецов». Продолжать этот список можно долго, и «Дружить по-русски!» обязательно в него входит. Режиссер Варант Суджиан, сценарист Тома Пон и исполнители главных ролей Ахмед Силла и Альбан Иванов были знакомы и до съемок фильма, а некоторые из этой четверки в прошлом успели поработать друг с другом, и установившееся между ними взаимопонимание считывается и на экране.

Мика (Ахмед Силла) и Путин (Альбан Иванов) впервые встретились в крайне не располагающей к общению обстановке: в тюремной камере, где Путин уже провел довольно много времени, в то время как напуганный Мика только-только попал туда. За время совместного отбывания сроков они сдружились, и потому спустя три года с их первой встречи именно на пороге дома Мики появляется Путин, совершенно не приспособленный к жизни в реальном мире. Мика, который пытался забыть время, проведенное в тюрьме, как страшный сон, не слишком рад видеть старого товарища в шапке-ушанке, роскошной дубленке и с душой нараспашку.