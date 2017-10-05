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Жизнь впереди Жизнь впереди
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Жизнь впереди, 2017

2017 / Россия
6.6 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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«Жизнь впереди» - это новый фильм Карена Оганесяна («Без границ», «Мамы»), снятый по сценарию Жоры Крыжовникова («Горько!», «Самый лучший день»). Главные роли в картине сыграли очень известные российские актёры, среди которых Александр Паль («Парень с нашего кладбища», «Хороший мальчик»), Светлана Ходченкова («Викинг», «Метро»), Максим Виторган («День выборов», «Рыба-мечта»), Павел Прилучный («Мажор», «Метод Фрейда»), Артур Смольянинов («Пять невест», «Тайный знак»), Денис Шведов («Неуловимые») и другие.

Фильм «Жизнь впереди» расскажет о том, как выпускники 11 «Б» встречаются спустя много лет на поминках однокласнника Лёхи. Однако вскоре его уход из жизни отходит на задний план и на поверхность вылезают личные проблемы героев. В фильме будут рассказаны четыре истории, уходящие корнями в прошлое и всё ещё оказывающие влияние на настоящее...

- Павел Прилучный и Денис Шведов играли вместе в сериале «Мажор» и «Мажор 2»

- Светлана Ходченкова в фильме практически не произносит реплик

- Сценарий к фильму «Жизнь впереди» написал известный режиссёр Жора Крыжовников

- Грим разбитой губы Артура Смольянинова занимал 40 минут ежедневно

- Картина снималась в октябре, когда уже сильно похолодало, однако герои играют в довольно лёгкой одежде

Бывшие ученики 11 «Б» спустя много лет встречаются на поминках тихого одноклассника Лехи с последней парты. Однако вскоре этот повод отходит на второй план, и зрителям раскрываются четыре истории, в которых старые секреты, недомолвки, обиды и личные счеты оборачиваются неожиданными последствиями.

6.6 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 5 октября 2017
Премьера в мире 5 октября 2017
Возраст 16+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Карен Оганесян
Карен Оганесян
В ролях
Светлана Ходченкова
Светлана Ходченкова
Александр Паль
Александр Паль
Павел Прилучный
Павел Прилучный
Артур Смольянинов
Артур Смольянинов
Денис Шведов
Денис Шведов
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Постер фильма Жизнь впереди 7 постеров
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Жизнь впереди смотреть онлайн

Жизнь впереди
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Наша рецензия
Интрига фильма закручивается вокруг похорон некого Лехи, на которые съехались все его бывшие одноклассники. Пустив одну слезу из страха смерти и приличия, они тут же забывают об усопшем и начинают доставать из закромов своих душ детские обиды и мечты, медленно выкладывая их перед зрителем. Одни решили вспомнить свою первую любовь, тут же образовав классическую геометрию, где хороший мальчик мечтает о той, для которой клин сошелся на красавце-хулигане (а теперь еще и алкоголике). Другие…
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alex 10 октября 2017, 00:23
жуть-жуть-жуть[unknown]
не смешно[Sad]
не смотрите[bad]

актёры такие милые, всем известные, песни сатаринныя поют, но не смешно… Читать дальше…
lyzmaksim 6 октября 2017, 09:46
Фильм для более взрослого поколения. Не скажу что прям это комедия. Про жизнь после школы, короче лучше смотреть, так сложно рассказать. Советую для… Читать дальше…
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20 ноября 2017 18:17
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