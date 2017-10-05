Жизнь впереди, 2017

«Жизнь впереди» - это новый фильм Карена Оганесяна («Без границ», «Мамы»), снятый по сценарию Жоры Крыжовникова («Горько!», «Самый лучший день»). Главные роли в картине сыграли очень известные российские актёры, среди которых Александр Паль («Парень с нашего кладбища», «Хороший мальчик»), Светлана Ходченкова («Викинг», «Метро»), Максим Виторган («День выборов», «Рыба-мечта»), Павел Прилучный («Мажор», «Метод Фрейда»), Артур Смольянинов («Пять невест», «Тайный знак»), Денис Шведов («Неуловимые») и другие.

Фильм «Жизнь впереди» расскажет о том, как выпускники 11 «Б» встречаются спустя много лет на поминках однокласнника Лёхи. Однако вскоре его уход из жизни отходит на задний план и на поверхность вылезают личные проблемы героев. В фильме будут рассказаны четыре истории, уходящие корнями в прошлое и всё ещё оказывающие влияние на настоящее...