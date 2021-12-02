Компания на праздники, 2021

5 причин смотреть фильм «Компания на праздники»

Каждый год стриминговый гигант Netflix выпускает десятки романтических комедий, приуроченных к грядущим новогодним праздникам. Романтическая комедия, получившая название «Компания на праздники», стала первым в истории онлайн-платформы ЛГБТ-фильмом на подобную тематику. Данный ромком будет в первую очередь интересен тем, кто хочет проникнуться зимней атмосферой и одновременно жаждет познакомиться с чем-то новым.

Режиссером «Компании на праздники» стал американец Майкл Майер, постановщик сериала «Жизнь как шоу», «Альфа-дом», а также фильмов «Чайка» и «Смешная девчонка». Рождественский ромком стал первой работой Майера за последние два года, однако, будем надеяться, далеко не последней.

Главную женскую роль в фильме сыграла голливудская актриса Дженнифер Кулидж, которую многие знают как «маму Стифлера». Конечно, роль в «Американском пироге» стала наиболее значимой и известной в фильмографии Кулидж. Однако совсем недавно ее также можно было заприметить в сериале «Белый лотос».

Сценарий к «Компании на праздники» написал Чад Ходж, который уже успел поработать над такими проектами, как марвеловский сериал «Беглецы», мистическое шоу «Сосны», картинами «Темные отражения» и «Анита».

Главную мужскую роль в картине исполнил голливудский актер Люк Макфарлейн, которого можно назвать практически «ветераном» новогоднего кино. Он снимался в таких фильмах, как «Заветное желание», «Рождественское чудо Мэгги», «Чувство, чувствительность и снеговики».