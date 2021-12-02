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Компания на праздники, 2021

2021 / США
6.2 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

5 причин смотреть фильм «Компания на праздники»

Каждый год стриминговый гигант Netflix выпускает десятки романтических комедий, приуроченных к грядущим новогодним праздникам. Романтическая комедия, получившая название «Компания на праздники», стала первым в истории онлайн-платформы ЛГБТ-фильмом на подобную тематику. Данный ромком будет в первую очередь интересен тем, кто хочет проникнуться зимней атмосферой и одновременно жаждет познакомиться с чем-то новым.

Режиссером «Компании на праздники» стал американец Майкл Майер, постановщик сериала «Жизнь как шоу», «Альфа-дом», а также фильмов «Чайка» и «Смешная девчонка». Рождественский ромком стал первой работой Майера за последние два года, однако, будем надеяться, далеко не последней.

Главную женскую роль в фильме сыграла голливудская актриса Дженнифер Кулидж, которую многие знают как «маму Стифлера». Конечно, роль в «Американском пироге» стала наиболее значимой и известной в фильмографии Кулидж. Однако совсем недавно ее также можно было заприметить в сериале «Белый лотос».

Сценарий к «Компании на праздники» написал Чад Ходж, который уже успел поработать над такими проектами, как марвеловский сериал «Беглецы», мистическое шоу «Сосны», картинами «Темные отражения» и «Анита».

Главную мужскую роль в картине исполнил голливудский актер Люк Макфарлейн, которого можно назвать практически «ветераном» новогоднего кино. Он снимался в таких фильмах, как «Заветное желание», «Рождественское чудо Мэгги», «Чувство, чувствительность и снеговики».

Производство картины «Компания на праздники» стартовало еще в марте 2021 года. Всего на съемки фильма ушло несколько недель. Как сообщается, пандемия коронавируса никак не повлияла на ход работы над лентой, поскольку все меры безопасности соблюдались в достаточно жестком режиме.

«Компания на праздники» не будет доступна на больших экранах, так как выходит на специальном стриминговом сервисе. Однако в этом есть свои плюсы. Например, каждый из желающих посмотреть фильм, сможет сделать это в любое удобное для себя время, настроить показ как с субтитрами, так и в озвучке. Но, что самое важное, остановить просмотр при желании.

Известно, что персонаж тети Сэди был написан специально для голливудской актрисы Дженнифер Кулидж, которая широко известна во всем мире по своему комедийному образу из «Американского пирога». Не исключено, что ее роль в «Компании на праздники» также будет яркой и комедийной.

Известно, что съемки рождественской комедии «Компания на праздники» проходили в канадском Монреале, в районе Пуэнт-Сент-Шарль. Там же проживала вся съемочная команда. Кроме того, некоторые локации были сняты в Сент-Клер и Квебеке. Как оказалось, работа в другой стране гораздо дешевле съемок в Америке. Кроме того, канадские районы лучше справляются с созданием атмосферы провинции.

Питер просит лучшего друга притвориться его парнем во время поездки домой на Рождество, но их планы — и чувства — меняются, когда семья решает их сосватать.

6.2 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 2021
Премьера онлайн 2 декабря 2021
Премьера в мире 2 декабря 2021
Возраст 18+
Стрим-сервис Netflix
Режиссер
Майкл Майер
Майкл Майер
В ролях
Кэти Нэджими
Кэти Нэджими
Бэрри Боствик
Дженнифер Кулидж
Дженнифер Кулидж
Luke Macfarlane
Дженнифер Робертсон
Дженнифер Робертсон
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Компания на праздники 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Главный герой этой новогодней истории — молодой человек по имени Питер (шотландец Майкл Юри из «Лебединой песни»). Он уже несколько лет живет в Лос-Анджелесе, снимая квартиру со своим лучшим другом Ником (дебютант Джонатан П. Чэмберс). Они проводят много времени вместе, но каждый занимается своим делом: Питер разводит растения, давая им имена, и ведет корпоративные социальные сети, тогда как Ник написал полуавтобиографический комикс, который стал крайне…
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Netflix выпустил трейлер ромкома «Компания на праздники» Фильм о любви и дружбе в разгар семейных праздников выйдет на платформе 2 декабря.
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11 ноября 2021 14:42
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