Мой шпион, 2019

Комедия «Мой шпион» с Дэйвом Батиста и Хлоей Коулман рассказывает о суровом правительственном агенте и маленькой девочке, заснявшей его на камеру – и решившей шантажировать. Чего она хочет? Всего лишь стать таким же профессиональным шпионом, как и главный герой. Зачем? Потому что её обижают в школе, и она хочет получить защитника и наставника в одном лице. Почему непобедимый агент не объяснит ребёнку, что такое хорошо и что такое плохо? Здесь уже вопрос к сценаристам, Эрику и Джону Хоберам («РЭД»).

Первое, что бросается в глаза в новой комедии – обилие штампов. Суровый герой, не умеющий радоваться жизни? Есть. Маленькая девочка, которая поможет ему стать лучше? Тоже имеется. Комический дуэт, в котором главная роль остаётся за ребёнком? Конечно, будет.

В целом от «Моего шпиона» не стоит ожидать каких-то неожиданных поворотов сюжета, но тем и хороши киноклише, что позволяют расслабиться и получить удовольствие, не задействуя сложные мыслительные процессы. Лёгкая комедия даст возможность провести спокойный вечер с семьёй или друзьями – и получить заряд хорошего настроения. Что, в принципе, и ценят поклонники в фильмах режиссёра Питера Сигала («50 первых поцелуев», «Управление гневом»).

Экранный дуэт звезды «Стражей Галактики» и юного дарования из «Большой маленькой лжи» выглядит весьма органично. Одиннадцатилетняя Хлоя играет на пределе возможностей, а Батиста радует практически невозмутимым лицом – что отлично вписывается в созданный для фильма образ. На выходе получается качественный комедийный боевик, который вряд ли будет замечен строгими критиками – но может войти в копилку любимых семейных комедий широкой аудитории.