Мой шпион, 2019

Комедия «Мой шпион» с Дэйвом Батиста и Хлоей Коулман рассказывает о суровом правительственном агенте и маленькой девочке, заснявшей его на камеру – и решившей шантажировать. Чего она хочет? Всего лишь стать таким же профессиональным шпионом, как и главный герой. Зачем? Потому что её обижают в школе, и она хочет получить защитника и наставника в одном лице. Почему непобедимый агент не объяснит ребёнку, что такое хорошо и что такое плохо? Здесь уже вопрос к сценаристам, Эрику и Джону Хоберам («РЭД»).
Первое, что бросается в глаза в новой комедии – обилие штампов. Суровый герой, не умеющий радоваться жизни? Есть. Маленькая девочка, которая поможет ему стать лучше? Тоже имеется. Комический дуэт, в котором главная роль остаётся за ребёнком? Конечно, будет.
В целом от «Моего шпиона» не стоит ожидать каких-то неожиданных поворотов сюжета, но тем и хороши киноклише, что позволяют расслабиться и получить удовольствие, не задействуя сложные мыслительные процессы. Лёгкая комедия даст возможность провести спокойный вечер с семьёй или друзьями – и получить заряд хорошего настроения. Что, в принципе, и ценят поклонники в фильмах режиссёра Питера Сигала («50 первых поцелуев», «Управление гневом»).
Экранный дуэт звезды «Стражей Галактики» и юного дарования из «Большой маленькой лжи» выглядит весьма органично. Одиннадцатилетняя Хлоя играет на пределе возможностей, а Батиста радует практически невозмутимым лицом – что отлично вписывается в созданный для фильма образ. На выходе получается качественный комедийный боевик, который вряд ли будет замечен строгими критиками – но может войти в копилку любимых семейных комедий широкой аудитории.
Хлоя Коулман призналась в интервью, что съёмки в «Моём шпионе» были сплошным удовольствием благодаря жизнерадостному характеру Дэйва. В свою очередь, актёр рассказал, что потратил за время работы над фильмом много денег на покупку сладостей для своей юной коллеги.
Дэйв Батиста и Кен Джонг, сыгравший Кима в «Моём шпионе», уже снимались вместе – в блокбастере «Мстители: Финал».
Это уже седьмой совместный проект сценаристов – братьев Эрика и Джона Хобера. До этого они работали над «Монтаной», «Белой мглой», «РЭД», «РЭД 2», «Морским боем» и фильмом ужасов «Мег: Монстр глубины» с Джейсоном Стэйтемом в главной роли.
Хлоя Коулман входит в список из 30 лучших актёров младше 18 лет по версии The Hollywood Reporter.
Дэйв Батиста, шестикратный чемпион мира, будет увековечен в Зале славы рестлинга WWE 2 апреля 2020 года.
Несмотря на юный возраст, Хлоя Коулман может похвастаться обширной фильмографией. Помимо сериалов «Очевидное» и «Большая маленькая ложь», актриса участвовала в съёмках «Рождества звёздного щенка», «Пикника на обочине» с Мэттью Гудом, «Супермаркета», «Опасного Генри» и множества короткометражек.
Дэйв Батиста признавался, что однажды на съёмках «Моего шпиона» он заплакал. Причина была связана с совершенно другим проектом – «Дюной» Вильнева. Именитый режиссёр лично позвонил актёру во время работы над семейной комедией, чтобы предложить роль в своём новом фильме. Батиста признал, что не смог сдержать слёз радости.
Изначально «Мой шпион» должен был появиться на экранах кинотеатров ещё в августе 2019 года, но график релизов был пересмотрен.
Самый суровый агент ЦРУ, выполняя сверхсекретное задание, случайно попадает на камеру 9-летней девчонки. Софи готова сохранить все в строжайшей тайне, если Джей-Джей научит ее быть настоящей шпионкой.