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Мой шпион, 2019

2019 / США
7.7 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Комедия «Мой шпион» с Дэйвом Батиста и Хлоей Коулман рассказывает о суровом правительственном агенте и маленькой девочке, заснявшей его на камеру – и решившей шантажировать. Чего она хочет? Всего лишь стать таким же профессиональным шпионом, как и главный герой. Зачем? Потому что её обижают в школе, и она хочет получить защитника и наставника в одном лице. Почему непобедимый агент не объяснит ребёнку, что такое хорошо и что такое плохо? Здесь уже вопрос к сценаристам, Эрику и Джону Хоберам («РЭД»).

Первое, что бросается в глаза в новой комедии – обилие штампов. Суровый герой, не умеющий радоваться жизни? Есть. Маленькая девочка, которая поможет ему стать лучше? Тоже имеется. Комический дуэт, в котором главная роль остаётся за ребёнком? Конечно, будет.

В целом от «Моего шпиона» не стоит ожидать каких-то неожиданных поворотов сюжета, но тем и хороши киноклише, что позволяют расслабиться и получить удовольствие, не задействуя сложные мыслительные процессы. Лёгкая комедия даст возможность провести спокойный вечер с семьёй или друзьями – и получить заряд хорошего настроения. Что, в принципе, и ценят поклонники в фильмах режиссёра Питера Сигала («50 первых поцелуев», «Управление гневом»).

Экранный дуэт звезды «Стражей Галактики» и юного дарования из «Большой маленькой лжи» выглядит весьма органично. Одиннадцатилетняя Хлоя играет на пределе возможностей, а Батиста радует практически невозмутимым лицом – что отлично вписывается в созданный для фильма образ. На выходе получается качественный комедийный боевик, который вряд ли будет замечен строгими критиками – но может войти в копилку любимых семейных комедий широкой аудитории.

Хлоя Коулман призналась в интервью, что съёмки в «Моём шпионе» были сплошным удовольствием благодаря жизнерадостному характеру Дэйва. В свою очередь, актёр рассказал, что потратил за время работы над фильмом много денег на покупку сладостей для своей юной коллеги.

Дэйв Батиста и Кен Джонг, сыгравший Кима в «Моём шпионе», уже снимались вместе – в блокбастере «Мстители: Финал».

Это уже седьмой совместный проект сценаристов – братьев Эрика и Джона Хобера. До этого они работали над «Монтаной», «Белой мглой», «РЭД», «РЭД 2», «Морским боем» и фильмом ужасов «Мег: Монстр глубины» с Джейсоном Стэйтемом в главной роли.

Хлоя Коулман входит в список из 30 лучших актёров младше 18 лет по версии The Hollywood Reporter.

Дэйв Батиста, шестикратный чемпион мира, будет увековечен в Зале славы рестлинга WWE 2 апреля 2020 года.

Несмотря на юный возраст, Хлоя Коулман может похвастаться обширной фильмографией. Помимо сериалов «Очевидное» и «Большая маленькая ложь», актриса участвовала в съёмках «Рождества звёздного щенка», «Пикника на обочине» с Мэттью Гудом, «Супермаркета», «Опасного Генри» и множества короткометражек.

Дэйв Батиста признавался, что однажды на съёмках «Моего шпиона» он заплакал. Причина была связана с совершенно другим проектом – «Дюной» Вильнева. Именитый режиссёр лично позвонил актёру во время работы над семейной комедией, чтобы предложить роль в своём новом фильме. Батиста признал, что не смог сдержать слёз радости.

Изначально «Мой шпион» должен был появиться на экранах кинотеатров ещё в августе 2019 года, но график релизов был пересмотрен.

Самый суровый агент ЦРУ, выполняя сверхсекретное задание, случайно попадает на камеру 9-летней девчонки. Софи готова сохранить все в строжайшей тайне, если Джей-Джей научит ее быть настоящей шпионкой. 

7.7 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 2019
Премьера в России 26 марта 2020
Премьера онлайн 26 июня 2020
Премьера в мире 9 января 2020
Возраст 12+
Прокатчик MDfilm
Режиссер
Питер Сигал
Питер Сигал
В ролях
Дэйв Батиста
Дэйв Батиста
Кристен Шаал
Кристен Шаал
Париса Фитц-Хенли
Париса Фитц-Хенли
Кен Джонг
Кен Джонг
Никола Коррейя-Дамуд
Никола Коррейя-Дамуд
Все актеры и съемочная группа
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Джей Джей (Дэйв Батиста) — сверхсекретный суперагент ЦРУ, бывший военный, способный убить листом бумаги, выполняющий самые сложные задания. Но во время одного из них он со своей неуклюжей напарницей, аналитиком Бобби (Кристен Шаал), сильно фейлит, попав на камеру девятилетней Софи (Хлоя Коулмен). Теперь девочка шантажирует агентов, угрожая слить запись в Сеть. В обмен на молчание девочка хочет научиться шпионажу. Джей Джей вынужден согласиться на условия Софи. Уже по короткой аннотации…
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
«Борат 2» — вторая крупнейшая онлайн-премьера 2020 года На первом месте оказался «Гамильтон», а на третьем — «Мой шпион».
Написать
5 ноября 2020 11:36
Минус 95%: оборот кинотеатров в России побил антирекорд Киноиндустрия дольше других сфер развлечений будет приходить в себя после пандемии. 
Написать
14 августа 2020 09:23
Комедийный экшн «Мой шпион» с Дэйвом Батистой получил сиквел Продолжение выпустят на Amazon Prime Video. 
Написать
12 августа 2020 15:17
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