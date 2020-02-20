Лесси. Возвращение домой, 2020

Спустя 15 лет после последней экранизации самая знаменитая в мире собака возвращается, чтобы найти дорогу домой.

Благодаря длившему 19 лет одноименному сериалу и нескольким фильмам о лохматой колли, снятым в США, многие зрители уверены, что Лесси впервые появилась в Америке, однако в действительности действие романа, написанного английским писателем Эриком Найтом, разворачивается в Великобритании. По убеждению продюсера Хеннинга Фербера, история о маленьком мальчике и его преданном друге всегда актуальна, не может быть привязана к времени и месту, и потому в новой экранизации малыш Фло и его вечная спутница окажутся в Германии.

Двенадцатилетний Фло (Нико Маришка) и его верная собака Лесси всегда были неразлучны. Из-за финансовых проблем семья Фло вынуждена переехать в небольшую квартиру, хозяйка которой не разрешает жить в ней с животными. Граф фон Шпренгел (Маттиас Хабих), в прошлом начальник отца Фло, Андреаса (Себастиан Беццель), готов забрать собаку к себе на ферму и обеспечить ей лучшую жизнь, а мальчик может навещать ее. Однако Лесси нет дела до удобств, она хочет лишь быть рядом с Фло, а потому однажды сбегает от графа и ищет путь обратно к своему лучшему другу.