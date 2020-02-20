Лесси. Возвращение домой, 2020

Спустя 15 лет после последней экранизации самая знаменитая в мире собака возвращается, чтобы найти дорогу домой.
Благодаря длившему 19 лет одноименному сериалу и нескольким фильмам о лохматой колли, снятым в США, многие зрители уверены, что Лесси впервые появилась в Америке, однако в действительности действие романа, написанного английским писателем Эриком Найтом, разворачивается в Великобритании. По убеждению продюсера Хеннинга Фербера, история о маленьком мальчике и его преданном друге всегда актуальна, не может быть привязана к времени и месту, и потому в новой экранизации малыш Фло и его вечная спутница окажутся в Германии.
Двенадцатилетний Фло (Нико Маришка) и его верная собака Лесси всегда были неразлучны. Из-за финансовых проблем семья Фло вынуждена переехать в небольшую квартиру, хозяйка которой не разрешает жить в ней с животными. Граф фон Шпренгел (Маттиас Хабих), в прошлом начальник отца Фло, Андреаса (Себастиан Беццель), готов забрать собаку к себе на ферму и обеспечить ей лучшую жизнь, а мальчик может навещать ее. Однако Лесси нет дела до удобств, она хочет лишь быть рядом с Фло, а потому однажды сбегает от графа и ищет путь обратно к своему лучшему другу.
Фильм является ремейком картины 1943 года «Лесси возвращается домой».
Все фильмы и сериалы о Лесси основаны на романе Эрика Найта 1940 года, в России изданного под названием «Лесси».
Режиссер Ханно Ольдердиссен уже снимал кино о животных: фильм о лошадях «Вэнди 2: Дружба навечно» и сериал о бульмастифе Der Bulle und das Biest.
Хотя по сюжету фильма Лесси — девочка, ее роль преимущественно исполняют кобели, так как их шерсть гуще и в кадре они смотрятся эффектнее.
Роль Лесси в фильме исполнили три собаки.
В актерских составах голливудских экранизаций истории о колли по кличке Лесси всегда называлась кличка собаки, исполнившей главную роль. Среди немецких постановок «Лесси. Возвращение домой» стала первой, где было указано имя хотя бы одной из собак, сыгравших главную героиню, — его зовут Бандит.
Съемки фильма проходили в Берлине, на территории земли Шлезвиг-Гольштейн и в Чехии.
Собака Лесси настолько известна, что у нее есть звезда на «Аллее славы» в Голливуде.
По стечению обстоятельств молодую колли по имени Лесси разлучают с хозяином и отправляют жить в богатое поместье. Однако Лесси, храня память о своем настоящем друге, сбегает из особняка, чтобы побывать в удивительных местах, завести новых знакомых и даже прокатиться на яхте по дороге домой…