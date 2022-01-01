Отечественный сериал «Кунгур» – это детективная драма о судьбе отдаленного рыбацкого поселка. В нем проживают всего несколько семей, и все жители думают, что хорошо знают друг друга. Однако на самом деле за каждой дверью хранится своя неприглядная тайна. Как и в любом обществе, здесь есть свои злодеи и герои, мучители и жертвы, честные труженики и богатые наследники. Простой парень Егор оказывается в центре всех этих хитросплетений. Чем глубже он погружается в чужие тайны, тем большей опасности подвергается.