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Киноафиша Сериалы Кунгур
Кунгур (2021 - …) Кунгур
Год выпуска 2021
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Стрим-сервис Okko
О чем сериал

Отечественный сериал «Кунгур» – это детективная драма о судьбе отдаленного рыбацкого поселка. В нем проживают всего несколько семей, и все жители думают, что хорошо знают друг друга. Однако на самом деле за каждой дверью хранится своя неприглядная тайна. Как и в любом обществе, здесь есть свои злодеи и герои, мучители и жертвы, честные труженики и богатые наследники. Простой парень Егор оказывается в центре всех этих хитросплетений. Чем глубже он погружается в чужие тайны, тем большей опасности подвергается.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Виктор Сухоруков
Виктор Сухоруков
Иван Стебунов
Иван Стебунов
Борис Невзоров
Борис Невзоров
Валентина Мазунина
Валентина Мазунина
Александр Голубев
Александр Голубев
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Кунгур - Сезон 1 Сезон 1
TBA,
 
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