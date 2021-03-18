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Постер к сериалу Чикатило
Постер к сериалу Чикатило
Постер к сериалу Чикатило
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Рейтинги
8.5
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3 постера
Смотреть за 1 рубль
Рейтинги
8.5
Оцените
Киноафиша Сериалы Чикатило
Чикатило (2021 - 2022) Чикатило 18+
Год выпуска 2021
Страна Россия
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 50 минут
Стрим-сервис Okko
Продолжительность 13 часов 20 минут
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О чем сериал

«Чикатило» — новый российский сериал, повествующий о жизни скандально известного серийного убийцы Андрея Чикатило, который наводил страх и ужас на жителей советской эпохи в течение многих лет. По словам создателей шоу, сюжет будет преимущественно сконцентрирован на психологическом портрете маньяка, который долгое время вел двойную жизнь. Днем он был примерным мужем и работником, а вечерами жестоко убивал детей. Режиссер сериала Сарик Андреасян пообещал, что по ходу развития событий ответит на самый важный вопрос: каким образом в голове обычного советского гражданина родился настоящий зверь, способный на дикие и жестокие вещи.

Чикатило - Тизер-трейлер второго сезона
Чикатило
Тизер-трейлер второго сезона
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Дмитрий Нагиев
Дмитрий Нагиев
Константин Лавроненко
Константин Лавроненко
Виталий Кищенко
Виталий Кищенко
Георгий Мартиросян
Георгий Мартиросян
Олег Каменщиков
Олег Каменщиков
Все актеры и съемочная группа
Сериал находится в подборках
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Сезоны
Чикатило - Сезон 1 Сезон 1
2021, 8 эпизодов
 
Чикатило - Сезон 2 Сезон 2
2022, 8 эпизодов
 
Новости о сериале
Что смотреть после окончания второго сезона «Чикатило»
Что смотреть после окончания второго сезона «Чикатило»
Okko представил тизер второго и заключительного сезона «Чикатило» с Дмитрием Нагиевым
Okko представил тизер второго и заключительного сезона «Чикатило» с Дмитрием Нагиевым
Слушать саундтрек сериала Чикатило
Кадры из сериала
Интересные факты

Сколько человек убил Чикатило?

Маньяком было убито 43 человека.

Что стало с Чикатило?

Суд вынес приговор – смертная казнь. Убийца был расстрелян 14 февраля 1994 года.

Сколько серий в сериале «Чикатило»?

В первом сезоне 8 серий. Сериал продлен на второй сезон.

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