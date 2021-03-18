«Чикатило» — новый российский сериал, повествующий о жизни скандально известного серийного убийцы Андрея Чикатило, который наводил страх и ужас на жителей советской эпохи в течение многих лет. По словам создателей шоу, сюжет будет преимущественно сконцентрирован на психологическом портрете маньяка, который долгое время вел двойную жизнь. Днем он был примерным мужем и работником, а вечерами жестоко убивал детей. Режиссер сериала Сарик Андреасян пообещал, что по ходу развития событий ответит на самый важный вопрос: каким образом в голове обычного советского гражданина родился настоящий зверь, способный на дикие и жестокие вещи.