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Киноафиша Сериалы Аутсайдер
Аутсайдер (2022 - …) Аутсайдер
Год выпуска 2022
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Телеканал НТВ
О чем сериал

Сериал «Аутсайдер» – это отечественный детектив о несправедливо осужденном полицейском, который пытается вернуть себе доброе имя. Подполковник Ян Озерский проводит за решеткой полтора года за убийство, но доказывает суду, что он невиновен. Однако доказать это бывшим коллегам оказывается куда сложнее. Его возвращают на службу, вот только не на прежнее место в уголовном розыске, а в «бумажный» отдел по раскрытию старых преступлений. Но это не останавливает Озерского, он со всем рвением берется за работу.

В ролях
В ролях
Сергей Жарков
Сергей Жарков
Николай Шрайбер
Николай Шрайбер
Юрий Батурин
Юрий Батурин
Василий Щипицын
Даниил Кокин
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Сезон 1
TBA, 24 эпизода
 
Кадры из сериала
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