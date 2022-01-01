Сериал «Аутсайдер» – это отечественный детектив о несправедливо осужденном полицейском, который пытается вернуть себе доброе имя. Подполковник Ян Озерский проводит за решеткой полтора года за убийство, но доказывает суду, что он невиновен. Однако доказать это бывшим коллегам оказывается куда сложнее. Его возвращают на службу, вот только не на прежнее место в уголовном розыске, а в «бумажный» отдел по раскрытию старых преступлений. Но это не останавливает Озерского, он со всем рвением берется за работу.