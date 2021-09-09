«Контакт» — российский сериал, производством которого занималась компания Good Story Media. Действие фокусируется на мужчине, который отчаянно старается наладить свои отношения с ребенком, используя для этого социальные сети. После тяжелого развода с супругой главный герой «забивает» на свои родительские обязанности, что естественно приводит к отдалению от дочери-подростка. Во время работы в отделении по делам несовершеннолетних мужчина знакомится с группой маргинальных подростков, один из которых подбрасывает ему интересную идею.