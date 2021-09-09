Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к сериалу Контакт
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Оцените
1 постер
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Оцените
Киноафиша Сериалы Контакт
Контакт (2021 - …) Контакт 18+
Год выпуска 2021
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 48 минут
Телеканал ТНТ
Стрим-сервис Premier
Продолжительность 7 часов 12 минут
О чем сериал

«Контакт» — российский сериал, производством которого занималась компания Good Story Media. Действие фокусируется на мужчине, который отчаянно старается наладить свои отношения с ребенком, используя для этого социальные сети. После тяжелого развода с супругой главный герой «забивает» на свои родительские обязанности, что естественно приводит к отдалению от дочери-подростка. Во время работы в отделении по делам несовершеннолетних мужчина знакомится с группой маргинальных подростков, один из которых подбрасывает ему интересную идею.

Контакт - трейлер
Контакт
трейлер
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Равшана Куркова
Равшана Куркова
Максим Виторган
Максим Виторган
Павел Майков
Павел Майков
Михаил Жонин
Михаил Жонин
Алексей Агранович
Алексей Агранович
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Контакт - Сезон 1 Сезон 1
2021, 9 эпизодов
 
Кадры из сериала
Related video
Что-то не так с русскими детьми: «Ежик в тумане» поразил итальянцев
Поплатятся за ошибки молодости: 4 знака Зодиака к старости останутся ни с чем
Жестокий урок: как Рязанов поставил на колени народного артиста СССР
Сбежавший в США Крамаров умер так, как боялся больше всего
Не поверите, в чем обвиняли «Спокойной ночи, малыши!»
«Кто ей вернет здоровье?»: россиянам напомнили о подвиге Пугачевой
Свадебный зал вместо гостиной: иностранцы высмеяли особняк Малышевой
Какой ваш возраст на самом деле? Этот тест любого может застать врасплох!
Опорочили Турцию: какие две ошибки не простили «Великолепному веку»
Ахнете: вот как изменился пухлощекий Перепечко из «Кадетства»
Олимпийская чемпионка жалуется на маленькую пенсию: «Где-то, наверное, 85-90 тысяч»
«Врагу не пожелаешь»: вот о какой драме много лет молчала Заворотнюк
Приложение киноафиши