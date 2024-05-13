В семействе Богдановых праздник – братья-близнецы Егор и Денис отмечают 30-летие. Их мать Ольга хочет собрать застолье для всей семьи. Однако ее родственникам и бывшему супругу не до торжества. Александр занят своим новым романом. Сыну Денису, кроме проблем с супругой Юлей, грозит увольнение с работы. Младшая дочь Муся тайком от родителей отважилась стать суррогатной матерью, чтобы заработать на стартап со своим компаньоном Тимом. И лишь старшая Карина с уважением относится к семейной традиции...