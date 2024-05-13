Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Свет в окне
1 постер
Киноафиша Сериалы Свет в окне

Свет в окне (2024 - …)

Svet v okne 18+
Год выпуска 2024
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Россия 1
Продолжительность сериала 13 часов 20 минут

О чем сериал

В семействе Богдановых праздник – братья-близнецы Егор и Денис отмечают 30-летие. Их мать Ольга хочет собрать застолье для всей семьи. Однако ее родственникам и бывшему супругу не до торжества. Александр занят своим новым романом. Сыну Денису, кроме проблем с супругой Юлей, грозит увольнение с работы. Младшая дочь Муся тайком от родителей отважилась стать суррогатной матерью, чтобы заработать на стартап со своим компаньоном Тимом. И лишь старшая Карина с уважением относится к семейной традиции...

В ролях
В ролях
Елена Цыплакова
Елена Цыплакова
Мария Куликова
Мария Куликова
Любовь Германова
Любовь Германова
Дмитрий Миллер
Дмитрий Миллер
Иван Жвакин
Иван Жвакин
Анастасия Стежко
Анастасия Стежко
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 4 голоса
8.3 IMDb
Написать отзыв
Сезоны
Свет в окне - Сезон 1 Сезон 1
2024, 16 эпизодов
 
Отзывы о сериале
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из сериал
Серии будут выходить до 28 августа: тут найдете полное расписание выхода «Хутора» с Куценко — без единого пробела
Даже «Зимородку» такое не снилось: герой нового турецкого сериала женится дважды — и первая жена узнает об этом последней
Сначала ищите бандитов, потом — ляпы: в «Ликвидации» засветился фильм из будущего, которого еще 15 лет не снимут
Классика Линча и жесткий триллер с Брэдом Питтом: лучшие детективные фильмы последних десятилетий, которые точно заставят поломать голову
Вытянули счастливый билетик: топ-5 фильмов, которые спасли карьеру почти что забытым актерам и вернули им былую славу
«Мадянов играл не по-детски»: за 30 лет до «Вампиров средней полосы» великий актер сыграл упыря-уголовника — и о фильме слышали 1,5 человека
Обнищал и взял в руки нож: новый фильм с Фронтменом из «Игры в кальмара» внезапно похож на... «Игру в кальмара» — но без тех самых кукол
«Почти забыл свою карьеру»: неизлечимо больному Брюсу Уиллису стало хуже — уже не ходит и почти не говорит
«С каких пор ужастик превратился в комедию?»: новый «Хищник» даже не вышел, а фанаты уже бьют тревогу (и ждут кроссовер с «Чужим»)
Дени Вильнев может поменять подход к адаптации «Дюны» в третьем фильме — на это намекают недавние новости кастинга
«Хотел дать аниматорам передышку»: когда выйдет 3-й сезон «Поднятия уровня» — есть 2 варианта, и один пугает
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше