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Постер к сериалу Оттепель
Постер к сериалу Оттепель
Рейтинги
8.2 Рейтинг IMDb: 7.7
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2 постера
Рейтинги
8.2 Рейтинг IMDb: 7.7
Оцените
Киноафиша Сериалы Оттепель
Оттепель (2013 - 2013) Оттепель 16+
Год выпуска 2013
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 57 минут
Телеканал Первый канал
Продолжительность 11 часов 24 минуты
О чем сериал

«Оттепель» — российский сериал о кинематографистах 1960-х годов. Тодоровский посвятил картину отцу, начинавшему работу оператором в этот период. Сюжет развивается вокруг съемок вымышленного фильма «Девушка и бригадир» и рассказывает о трудностях, с которыми сталкивается съемочная группа. Здесь нет яркой политической повестки — только неожиданное ощущение свободы, которое пытаются познать главные герои. Параллельно история рассказывает о личных переживания всех, кто задействован в производстве ленты.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Евгений Цыганов
Евгений Цыганов
Михаил Ефремов
Михаил Ефремов
Павел Деревянко
Павел Деревянко
Аня Чиповская
Аня Чиповская
Александр Яценко
Александр Яценко
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Оттепель - Сезон 1 Сезон 1
2013, 12 эпизодов
 
Новости о сериале
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Кадры из сериала
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