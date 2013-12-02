«Оттепель» — российский сериал о кинематографистах 1960-х годов. Тодоровский посвятил картину отцу, начинавшему работу оператором в этот период. Сюжет развивается вокруг съемок вымышленного фильма «Девушка и бригадир» и рассказывает о трудностях, с которыми сталкивается съемочная группа. Здесь нет яркой политической повестки — только неожиданное ощущение свободы, которое пытаются познать главные герои. Параллельно история рассказывает о личных переживания всех, кто задействован в производстве ленты.