Это история о таинственном баре, который, помимо стандартных услуг, предоставляемых любым питейным заведением, предлагает весьма необычную опцию. Посетители этого бара за весьма своеобразную плату могут сделать один звонок своему близкому человеку, которого... уже нет в живых. В центре событий оказывается следователь Андрей Морозов, который ищет исчезнувшего сына своей супруги Виктора. Все улики ведут к загадочному бару «Один звонок», который то пропадает, то возникает в разных местах, оставляя за собой трупы.