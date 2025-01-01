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Постер сериала Бар «Один звонок»
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Киноафиша Сериалы Бар «Один звонок»

Бар «Один звонок» (2025 - …)

Bar «Odin zvonok» 18+
Год выпуска 2025
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Стрим-сервис KION

О чем сериал

Это история о таинственном баре, который, помимо стандартных услуг, предоставляемых любым питейным заведением, предлагает весьма необычную опцию. Посетители этого бара за весьма своеобразную плату могут сделать один звонок своему близкому человеку, которого... уже нет в живых. В центре событий оказывается следователь Андрей Морозов, который ищет исчезнувшего сына своей супруги Виктора. Все улики ведут к загадочному бару «Один звонок», который то пропадает, то возникает в разных местах, оставляя за собой трупы. 

Бар «Один звонок» - трейлер
Бар «Один звонок»  трейлер
В ролях
В ролях
Оксана Акиньшина
Оксана Акиньшина
Данила Козловский
Данила Козловский
Иван Макаревич
Иван Макаревич
Александр Ильин мл.
Александр Ильин мл.
Полина Ауг
Полина Ауг
Кай Гетц
Кай Гетц
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Бар «Один звонок» - Сезон 1 Сезон 1
TBA, 1 эпизод
 
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