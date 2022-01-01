Сериал «Шаляпин» – это экранизация биографии одного из самых известных певцов русской оперы. Федор был рожден в бедной крестьянской семье, однако талант и стремление изменить свою жизнь помогли ему стать кумиром миллионов. Он обладал уникальным басом, который прогремел не только на всю страну, но и на весь мир. Женщины влюблялись в него, а мужчины ему завидовали. Однако личная жизнь великого Шаляпина складывалась непросто. Мужчине пришлось выбирать между двумя возлюбленными и самому строить свое счастье.