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Киноафиша Сериалы Шаляпин
Шаляпин ( - …) Шаляпин
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Телеканал Россия 1
О чем сериал

Сериал «Шаляпин» – это экранизация биографии одного из самых известных певцов русской оперы. Федор был рожден в бедной крестьянской семье, однако талант и стремление изменить свою жизнь помогли ему стать кумиром миллионов. Он обладал уникальным басом, который прогремел не только на всю страну, но и на весь мир. Женщины влюблялись в него, а мужчины ему завидовали. Однако личная жизнь великого Шаляпина складывалась непросто. Мужчине пришлось выбирать между двумя возлюбленными и самому строить свое счастье.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Федор Добронравов
Федор Добронравов
Ирина Пегова
Ирина Пегова
Юлия Снигирь
Юлия Снигирь
Ян Цапник
Ян Цапник
Мария Смольникова
Мария Смольникова
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Сезон 1
TBA,
 
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