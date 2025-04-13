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Постер сериала Расклад на убийство
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Киноафиша Сериалы Расклад на убийство

Расклад на убийство (2025 - 2025)

Rasklad na ubijstvo 18+
Год выпуска 2025
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал ТВ-3
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут

О чем сериал

В центре сюжета – бывший следователь Вера (София Хандамирова), которая после тяжелой личной трагедии – потери ребенка и смерти близкого человека – пытается найти опору в жизни. Она убеждена, что через карты Таро может общаться с матерью, и использует этот необычный метод в расследованиях. Однако ее муж Олег (Максим Митяшин), тоже полицейский, скептически относится к увлечению супруги и категорически против ее возвращения в профессию, как и начальник Олега, полковник Колпин (Сергей Горобченко), который отрицает эффективность методов Веры.
 

В ролях
В ролях
София Хандамирова
Сергей Горобченко
Сергей Горобченко
Максим Митяшин
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Расклад на убийство - Сезон 1 Сезон 1
2025, 4 эпизода
 
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