В центре сюжета – бывший следователь Вера (София Хандамирова), которая после тяжелой личной трагедии – потери ребенка и смерти близкого человека – пытается найти опору в жизни. Она убеждена, что через карты Таро может общаться с матерью, и использует этот необычный метод в расследованиях. Однако ее муж Олег (Максим Митяшин), тоже полицейский, скептически относится к увлечению супруги и категорически против ее возвращения в профессию, как и начальник Олега, полковник Колпин (Сергей Горобченко), который отрицает эффективность методов Веры.