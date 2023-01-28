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Киноафиша Сериалы Конфетка

Конфетка (2023 - …)

Конфетка 16+
Год выпуска 2023
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 2 часа 0 минут
Телеканал ТНТ
Продолжительность телешоу 16 часов 0 минут
О чем телешоу

Шоу «Конфетка» соберёт непрофессиональных музыкантов и поможет их пока ещё не признанным шедеврам по-настоящему зазвучать. Новое музыкальное сопровождение, профессиональная запись и звёздные исполнители превратят любую песню  в настоящую «конфетку». Ведущими шоу станут Гарик Мартиросян и Марина Кравец.

Участниками программы станут музыканты-любители, которые мечтают о большой сцене, но пока известны только в узких интернет-кругах. Авторы шоу помогут им до неузнаваемости преобразить их творения. Каждая композиция получит новое дыхание благодаря звёздам, которые исполнят их в новой аранжировке прямо в студии. В каждом выпуске будут принимать участие пять самородков и пять звёзд: эксперты оценят их выступления, а зрители в зале выберут победителя, которому достанется денежный приз

В ролях
В ролях
Гарик Мартиросян
Гарик Мартиросян
Марина Кравец
Марина Кравец
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Конфетка - Сезон 1 Сезон 1
2023, 8 эпизодов
Кадры из телешоу
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