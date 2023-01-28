Шоу «Конфетка» соберёт непрофессиональных музыкантов и поможет их пока ещё не признанным шедеврам по-настоящему зазвучать. Новое музыкальное сопровождение, профессиональная запись и звёздные исполнители превратят любую песню в настоящую «конфетку». Ведущими шоу станут Гарик Мартиросян и Марина Кравец.

Участниками программы станут музыканты-любители, которые мечтают о большой сцене, но пока известны только в узких интернет-кругах. Авторы шоу помогут им до неузнаваемости преобразить их творения. Каждая композиция получит новое дыхание благодаря звёздам, которые исполнят их в новой аранжировке прямо в студии. В каждом выпуске будут принимать участие пять самородков и пять звёзд: эксперты оценят их выступления, а зрители в зале выберут победителя, которому достанется денежный приз