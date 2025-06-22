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Киноафиша Сериалы Опасный

Опасный (2025 - …)

Opasnyj 18+
Год выпуска 2025
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 55 минут
Телеканал 5 канал
Продолжительность сериала 14 часов 40 минут

О чем сериал

Майор полиции Алексей Горбатов по прозвищу Горбатый оказывается в сложной ситуации после инцидента с преступником. Чтобы избежать несправедливого обвинения в убийстве и исправить свою репутацию, Горбатый соглашается возглавить экспериментальное подразделение полиции, состоящее из бывших заключённых. Эти уголовники обладают специфическими навыками, полезными для внедрения в криминальную среду. В процессе выполнения заданий Горбатый сталкивается со сложным моральным выбором и необходимостью контролировать опасных подчинённых, которые могут в любой момент сорваться и подвести его.

Опасный - трейлер первого сезона
Опасный  трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Кирилл Полухин
Кирилл Полухин
Роман Агеев
Роман Агеев
Антон Сычев
Дмитрий Белякин
Дмитрий Белякин
Дмитрий Сутырин
Дмитрий Сутырин
Вадим Бадмацыренов
Вадим Бадмацыренов
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Рейтинг сериала

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Сезоны
Опасный - Сезон 1 Сезон 1
2025, 16 эпизодов
 
Отзывы о сериале
Ольга Траленко (Рогова) 18 июля 2025, 00:15
Очень понравился сериал. Жду 2 сезон!
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