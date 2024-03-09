Народный артист России Дмитрий Маликов, певец и музыкант Алексей Чумаков, шоумен Александр Ревва, телеведущая Лера Кудрявцева и другие звезды будут бороться за звание самой смешной звезды в России. Все они будут выступать в качестве лидеров команд, в состав которых будут входить популярные артисты комедийного жанра. Не менее звездным и медийным членам жюри придется определить самую смешную российскую знаменитость. Каждый участник команды — их будет 10 — внесет 2 000 000 рублей в общий призовой фонд.