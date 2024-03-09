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Киноафиша Сериалы Звезды

Звезды (2024 - …)

Zvezdy 18+
Год выпуска 2024
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 2 часа 0 минут
Телеканал НТВ
Продолжительность телешоу 16 часов 0 минут

О чем телешоу

Народный артист России Дмитрий Маликов, певец и музыкант Алексей Чумаков, шоумен Александр Ревва, телеведущая Лера Кудрявцева и другие звезды будут бороться за звание самой смешной звезды в России. Все они будут выступать в качестве лидеров команд, в состав которых будут входить популярные артисты комедийного жанра. Не менее звездным и медийным членам жюри придется определить самую смешную российскую знаменитость. Каждый участник команды — их будет 10 — внесет 2 000 000 рублей в общий призовой фонд. 

В ролях
В ролях
Гарик Харламов
Гарик Харламов
Жора Крыжовников
Жора Крыжовников
Филипп Киркоров
Филипп Киркоров
Лера Кудрявцева
Лера Кудрявцева
Дмитрий Маликов
Азамат Мусагалиев
Азамат Мусагалиев
Все актеры и съемочная группа
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ТВ-Шоу с участием звезд шоу-бизнеса ТВ-Шоу с участием звезд шоу-бизнеса

Рейтинг шоу

7.8
Оцените 12 голосов
7.7 IMDb
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Сезоны
Звезды - Сезон 1 Сезон 1
2024, 8 эпизодов
 
Отзывы о телешоу
Андрей Скопин 8 апреля 2024, 17:10
Как же надоели все эти лица! Не факт, что если из КВН, то талант, а про эстраду и говорить смешно и грустно! Свеженького чего-нибудь не "завалялось"?
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