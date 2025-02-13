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Киноафиша Сериалы Однажды в Залесье

Однажды в Залесье (2025 - …)

Odnazhdy v Zalese 18+
Год выпуска 2025
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Стрим-сервис Смотрим
Продолжительность сериала 6 часов 40 минут

О чем сериал

Майор полиции Василиса Журавлёва живет и служит в небольшом городке. Серьезных криминальных происшествий здесь практически не бывает, а всех местных нарушителей порядка Василиса знает наперечет. Однако спокойствие этого тихого места нарушает убийство, которое переворачивает жизнь горожан с ног на голову, вскрывая тайны прошлого. Василиса и не предполагает, что расследование затронет весь ее близкий круг. А главное, поставит перед непростым выбором – обнародовать открывшуюся страшную правду или сохранить мир в городе и своей семье.

Однажды в Залесье - трейлер первого сезона
Однажды в Залесье  трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Мария Куликова
Мария Куликова
Дмитрий Миллер
Дмитрий Миллер
Екатерина Волкова
Екатерина Волкова
Владимир Любимцев
Владимир Любимцев
Александр Константинов
Александр Константинов
Савелий Кудряшов
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

0.0
Оцените 4 голоса
8.4 IMDb
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Сезоны
Однажды в Залесье - Сезон 1 Сезон 1
2025, 8 эпизодов
 
Отзывы о сериале
Андрей Сомов 14 февраля 2025, 20:49
Здравствуйте.

Актёрским-Состав:великолепный

Очень хочется увидеть в «Тайных следствиях».

Кроме Савелий Кудряшов, Виктория Проценко,… Читать дальше…
Анна Рябова 2 апреля 2025, 16:31
Очень понравился сериал! Захватывает, посмотрела все серии за два дня)) Ревела вместе с Васькой. Концовка неожиданная, будет продолжение? Ждём с нетерпением!
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