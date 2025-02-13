Майор полиции Василиса Журавлёва живет и служит в небольшом городке. Серьезных криминальных происшествий здесь практически не бывает, а всех местных нарушителей порядка Василиса знает наперечет. Однако спокойствие этого тихого места нарушает убийство, которое переворачивает жизнь горожан с ног на голову, вскрывая тайны прошлого. Василиса и не предполагает, что расследование затронет весь ее близкий круг. А главное, поставит перед непростым выбором – обнародовать открывшуюся страшную правду или сохранить мир в городе и своей семье.
Актёрским-Состав:великолепный
Очень хочется увидеть в «Тайных следствиях».
Кроме Савелий Кудряшов, Виктория Проценко,… Читать дальше…