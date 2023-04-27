Сериал «Мосгаз. Последнее дело Черкасова» – это продолжение отечественного ретродетектива о похождениях принципиального и одаренного детектива – майора милиции Ивана Петровича Черкасова. События разворачиваются в 1981 году, когда начальство грозится отлучить героя от расследований после очередного служебного нарушения. Черкасов понимает, что начал стареть, и решает по своей воле уйти на пенсию. Но напоследок он хочет феерично закрыть свое финальное дело. Тем временем в отделе появляется молодой сотрудник – майор Ковалев.