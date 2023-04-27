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Киноафиша Сериалы Мосгаз. Последнее дело Черкасова

Мосгаз. Последнее дело Черкасова (2023 - …)

Мосгаз. Последнее дело Черкасова 16+
Год выпуска 2023
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Стрим-сервис Okko
Продолжительность сериала 6 часов 40 минут
О чем сериал

Сериал «Мосгаз. Последнее дело Черкасова» – это продолжение отечественного ретродетектива о похождениях принципиального и одаренного детектива – майора милиции Ивана Петровича Черкасова. События разворачиваются в 1981 году, когда начальство грозится отлучить героя от расследований после очередного служебного нарушения. Черкасов понимает, что начал стареть, и решает по своей воле уйти на пенсию. Но напоследок он хочет феерично закрыть свое финальное дело. Тем временем в отделе появляется молодой сотрудник – майор Ковалев. 

Мосгаз. Последнее дело Черкасова - трейлер
Мосгаз. Последнее дело Черкасова
трейлер
В ролях
В ролях
Марина Александрова
Марина Александрова
Алексей Гуськов
Алексей Гуськов
Леонид Ярмольник
Леонид Ярмольник
Андрей Мерзликин
Андрей Мерзликин
Андрей Смоляков
Андрей Смоляков
Алексей Бардуков
Алексей Бардуков
Все актеры и съемочная группа
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Дата выхода новых серий 1-го сезона сериала «Мосгаз. Последнее дело Черкасова»
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
27 апреля 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
28 апреля 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
29 апреля 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
30 апреля 2023
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
1 мая 2023
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
2 мая 2023
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
3 мая 2023
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
4 мая 2023
График выхода новых серий
Сезоны
Мосгаз. Последнее дело Черкасова - Сезон 1 Сезон 1
2023, 8 эпизодов
 
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