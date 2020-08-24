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Киноафиша Сериалы Лихач
Лихач (2019 - 2020) Лихач 16+
Год выпуска 2019
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал НТВ
Продолжительность 16 часов 40 минут
О чем сериал

Сериал «Лихач» – это приключенческий детектив о работе Сочинского уголовного розыска. Сергей Сотников – замначальника полицейского отделения, который больше всего любит две вещи: отправлять за решетку преступников и быстро ездить по улицам родного южного города. За это коллеги называют его Лихач. Однажды Сереже предлагают занять место шефа, однако он отказывается от повышения, ведь офисная работа – это не его конек. Гоняться за грабителями, выслеживать убийц и рисковать собственной жизнью – вот его призвание.

В ролях Персонажи
В ролях
В ролях
Никита Панфилов
Никита Панфилов
Денис Пьянов
Денис Пьянов
Иван Васильев
Екатерина Зорина
Екатерина Зорина
Ольга Павлюкова
Ольга Павлюкова
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Лихач - Сезон 1 Сезон 1
2020, 20 эпизодов
 
Кадры из сериала
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