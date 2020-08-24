Сериал «Лихач» – это приключенческий детектив о работе Сочинского уголовного розыска. Сергей Сотников – замначальника полицейского отделения, который больше всего любит две вещи: отправлять за решетку преступников и быстро ездить по улицам родного южного города. За это коллеги называют его Лихач. Однажды Сереже предлагают занять место шефа, однако он отказывается от повышения, ведь офисная работа – это не его конек. Гоняться за грабителями, выслеживать убийц и рисковать собственной жизнью – вот его призвание.