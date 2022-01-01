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Киноафиша Сериалы Сансара

Сансара (2023 - …)

Сансара
Год выпуска 2023
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Стрим-сервис Okko
Продолжительность сериала 6 часов 40 минут
О чем сериал

Сериал «Сансара» – это российская фантастическая драма о человеке, оказавшемся в «обратном времени». Главный герой – обычный мужчина, работающий кредитным менеджером, но однажды его жизнь странным образом переворачивается. Проснувшись утром, он понимает, что вокруг него разворачивается не завтрашний, а вчерашний день. В то время как все люди живут «вперед», герой движется «назад». Он должен выбраться из этого замкнутого круга, но как это сделать, если последствия любых его действий остаются для мира в прошлом?

В ролях
В ролях
Анна Старшенбаум
Анна Старшенбаум
Павел Деревянко
Павел Деревянко
Дмитрий Астрахан
Дмитрий Астрахан
Константин Крюков
Константин Крюков
Светлана Немоляева
Светлана Немоляева
Кристина Асмус
Кристина Асмус
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Сезон 1
TBA, 8 эпизодов
 
Кадры из сериала
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