Сериал «Сансара» – это российская фантастическая драма о человеке, оказавшемся в «обратном времени». Главный герой – обычный мужчина, работающий кредитным менеджером, но однажды его жизнь странным образом переворачивается. Проснувшись утром, он понимает, что вокруг него разворачивается не завтрашний, а вчерашний день. В то время как все люди живут «вперед», герой движется «назад». Он должен выбраться из этого замкнутого круга, но как это сделать, если последствия любых его действий остаются для мира в прошлом?