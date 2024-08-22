В центре событий оказывается застенчивый мальчик по имени Юг Кипень. Его воспитывала бабушка. Мать скончалась, когда ему было 3 годика. Когда Югу исполнилось 14 лет, он нашел в шкафу у бабушки крупную сумму денег. Средства отправлял его отец. Герой решил найти папу и выяснить, почему он оставил его. Юг понимает, что родитель может находиться в данный момент где угодно. Югу будет нелегко преодолеть дорогу, поскольку он одержим множеством страхов. Но подросток героически отправляется в путешествие по России.