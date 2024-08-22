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Киноафиша Сериалы Юг

Юг (2024 - …)

Yug 18+
Год выпуска 2024
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 40 минут
Стрим-сервис Okko
Продолжительность сериала 5 часов 20 минут

О чем сериал

В центре событий оказывается застенчивый мальчик по имени Юг Кипень. Его воспитывала бабушка. Мать скончалась, когда ему было 3 годика. Когда Югу исполнилось 14 лет, он нашел в шкафу у бабушки крупную сумму денег. Средства отправлял его отец. Герой решил найти папу и выяснить, почему он оставил его. Юг понимает, что родитель может находиться в данный момент где угодно. Югу будет нелегко преодолеть дорогу, поскольку он одержим множеством страхов. Но подросток героически отправляется в путешествие по России. 

 

Юг - трейлер первого сезона
Юг  трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Юрий Колокольников
Юрий Колокольников
Юлия Снигирь
Юлия Снигирь
Тимофей Трибунцев
Тимофей Трибунцев
Надежда Маркина
Надежда Маркина
Александр Яценко
Александр Яценко
Кирилл Кяро
Кирилл Кяро
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 3 голоса
7.2 IMDb
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Сезоны
Юг - Сезон 1 Сезон 1
2024, 8 эпизодов
 
Отзывы о сериале
Оксана Коган 29 августа 2024, 19:17
Это один из немногих сериалов за последнее время, который мне действительно понравился. Вышла такая вот увлекательная, добрая и находчивая история,… Читать дальше…
Киноафиша.инфо 30 августа 2024, 19:21
Очень рады прочесть ваше мнение, спасибо 😌
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Новости о сериале
Парень отправляется на поиски своего отца в трейлере сериала «Юг»
Парень отправляется на поиски своего отца в трейлере сериала «Юг»
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