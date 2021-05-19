«Регби» — новый российский сериал, снятый в жанре спортивной драмы. События закручиваются вокруг двух некогда успешных спортсменов, которые были вынуждены бросить любимое дело по разным причинам. Так, бывший известный боец Максим жестко нарушает правила во время важных соревнований, после дисквалификации он решает попробовать себя в регби. В женской команде герой знакомится с девушкой по имени Настя, она также отказалась от большой карьеры в гимнастике после конфликта со своим тренером. По ходу развития сюжета и Максу, и Насте предстоит открыть для себя мир совершенно нового для них вида спорта.