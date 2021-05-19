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Киноафиша Сериалы Регби
Регби (2021 - …) Регби 16+
Год выпуска 2021
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 48 минут
Стрим-сервис More.tv
Телеканал СТС
Продолжительность 12 часов 48 минут
О чем сериал

«Регби» — новый российский сериал, снятый в жанре спортивной драмы. События закручиваются вокруг двух некогда успешных спортсменов, которые были вынуждены бросить любимое дело по разным причинам. Так, бывший известный боец Максим жестко нарушает правила во время важных соревнований, после дисквалификации он решает попробовать себя в регби. В женской команде герой знакомится с девушкой по имени Настя, она также отказалась от большой карьеры в гимнастике после конфликта со своим тренером. По ходу развития сюжета и Максу, и Насте предстоит открыть для себя мир совершенно нового для них вида спорта.

Регби - трейлер первого сезона
Регби
трейлер первого сезона
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Сергей Селин
Сергей Селин
Олег Гаас
Олег Гаас Макс
Сергей Рудзевич
Сергей Рудзевич
Сергей Ланбамин
Сергей Ланбамин
Маргарита Аброськина
Маргарита Аброськина Настя
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Регби - Сезон 1 Сезон 1
2021, 16 эпизодов
 
Кадры из сериала
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