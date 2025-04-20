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Киноафиша Сериалы Опасные связи

Опасные связи (2025 - 2025)

Opasnye svyazi 18+
Год выпуска 2025
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 46 минут
Телеканал ТВ-3
Продолжительность сериала 3 часа 4 минуты

О чем сериал

Все начинается с того, что молодой и талантливый архитектор из Москвы Иван  приезжает в провинциальный город, чтобы выполнить заказ местной мэрии. Столичного гостя встречает градоначальник Михаил Петрович Кирьянов вместе со своими приближенными и родней. Практически с первого взгляда в Ивана влюбляется юная дочь политика Катя – избалованная девушка, привыкшая получать всё, что она захочет. Проблема в том, что Иван не только не отвечает Кате взаимностью, но и теряет голову от другой – от невестки мэра Елены, жены его старшего сына Олега. Женщина не остается равнодушной к поклоннику, однако понимает, что порвать с богатыми и могущественными родственниками не так уж и просто, даже когда на кону стоит большая любовь. Между тем, по городу распространяются неприятные слухи про Кирьяновых, а семья и на самом деле скрывает «скелеты в шкафу».  

Опасные связи - трейлер первого сезона
Опасные связи  трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Ирина Темичева
Ирина Темичева
Наталья Аринбасарова
Наталья Аринбасарова
Николай Коротаев
Антон Сёмкин
Антон Сёмкин
Андрей Заводюк
Андрей Заводюк
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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Сезоны
Опасные связи - Сезон 1 Сезон 1
2025, 4 эпизода
 
Отзывы о сериале
Владислав Мальгавка 9 июля 2025, 14:52
посмотрел 1-ю серию. Понравилось. Написано, что есть ещё три серии 1-го сезона. Но найти их в интернете не смог
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