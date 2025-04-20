Все начинается с того, что молодой и талантливый архитектор из Москвы Иван приезжает в провинциальный город, чтобы выполнить заказ местной мэрии. Столичного гостя встречает градоначальник Михаил Петрович Кирьянов вместе со своими приближенными и родней. Практически с первого взгляда в Ивана влюбляется юная дочь политика Катя – избалованная девушка, привыкшая получать всё, что она захочет. Проблема в том, что Иван не только не отвечает Кате взаимностью, но и теряет голову от другой – от невестки мэра Елены, жены его старшего сына Олега. Женщина не остается равнодушной к поклоннику, однако понимает, что порвать с богатыми и могущественными родственниками не так уж и просто, даже когда на кону стоит большая любовь. Между тем, по городу распространяются неприятные слухи про Кирьяновых, а семья и на самом деле скрывает «скелеты в шкафу».