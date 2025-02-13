События разворачиваются в 90-е. В это время правительство еще не отменило смертную казнь. Действие происходит в тюрьме специального назначения, где появился новый сотрудник. Как и его сослуживцы, Костя готовится к тому, чтобы осуществлять смертные приговоры. Но у него иной взгляд на правосудие. Познакомившись с отцом одной из жертв, Костя осознал, что только эти люди имеют право на осуществление наказания. Кроме того, на этом можно заработать. Чтобы покарать насильника, мать убитой девушки готова отлично заплатить.