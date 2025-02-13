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Постер сериала Аутсорс
Постер сериала Аутсорс
Постер сериала Аутсорс
Постер сериала Аутсорс
Постер сериала Аутсорс
Постер сериала Аутсорс
Постер сериала Аутсорс
Постер сериала Аутсорс
Постер сериала Аутсорс
Постер сериала Аутсорс
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Оцените
10 постеров
Киноафиша Сериалы Аутсорс

Аутсорс (2025 - 2025)

Autsors 18+
Год выпуска 2025
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Стрим-сервис Okko
Продолжительность сериала 8 часов 0 минут

О чем сериал

События разворачиваются в 90-е. В это время правительство еще не отменило смертную казнь. Действие происходит в тюрьме специального назначения, где появился новый сотрудник. Как и его сослуживцы, Костя готовится к тому, чтобы осуществлять смертные приговоры. Но у него иной взгляд на правосудие. Познакомившись с отцом одной из жертв, Костя осознал, что только эти люди имеют право на осуществление наказания. Кроме того, на этом можно заработать. Чтобы покарать насильника, мать убитой девушки готова отлично заплатить.

Аутсорс - трейлер первого сезона
Аутсорс  трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Иван Янковский
Иван Янковский
Виталий Коваленко
Виталий Коваленко
Дарья Савельева
Данил Стеклов
Данил Стеклов
Эльдар Калимулин
Эльдар Калимулин
Мила Ершова
Мила Ершова
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

0.0
Оцените 8 голосов
7.3 IMDb
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Сезоны
Аутсорс - Сезон 1 Сезон 1
2025, 8 эпизодов
 
Отзывы о сериале

Наша рецензия

Вова становится Костей и меняет «Адидас» на форму тюремных надзирателей: Иван Янковский снова окунается в мрачное прошлое.  Хитовый сериал «Слово пацана» Жоры Крыжовникова отгремел в 2023-м, однако волна популярности сериалов о тотальной безысходности 90-х продолжает захлестывать стриминговые платформы (хотя, строго говоря, события «Слова пацана» разворачиваются в конце 80-х). Например, потом были криминальные «Лихие» Юрия Быкова —…
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kiselevaed1984 20 февраля 2025, 20:24
Одним из наиболее ожидаемых сериалов последнего времени был для меня Аутсорс Душана Глигорова (Трасса, Хрустальный) и мне хотелось поскорее… Читать дальше…
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