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Вызов (2022 - …)

Вызов 16+
Год выпуска 2022
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал ТНТ
Продолжительность телешоу 7 часов 30 минут
О чем телешоу

«Вызов» – это спортивно-интеллектуальное шоу, в котором 12 звёзд шоу-бизнеса и 12 талантов из мира науки и искусства объединятся в борьбе за 10 миллионов рублей. Участникам проекта предстоит отправиться в Карелию, чтобы пройти испытания в парах: «звезда» плюс «интеллектуал». Ведущие проекта – шоумен и комментатор «МАТЧ ТВ» Дмитрий Губерниев и первый заместитель генерального директора негосударственного института развития «Иннопрактика» Наталья Попова.

В Карелию для участия в невероятном и захватывающем соревновании отправились две команды: «звезды» и «интеллектуалы». Первую представят фигуристка Евгения Медведева, блогер и стилист Карина Нигай, актрисы Виктория Агалакова и Маргарита Аброськина, певица и видеоблогер Катя Адушкина, блогер и музыкант Егор Шип, актёры Даниил Вахрушев, Олег Гаас и Торнике Квитатиани, блогеры Гусейн Гасанов и Евгений Ершов, певица Мия Бойка.

Среди представителей второй команды – химик Мария Рындык, писатель Булат Ханов, математик Михаил Гарбуз, скрипач Матвей Блюмин, физик высоких энергий Владислав Шалаев, робототехник Иван Борисов, киберспортсмен Роберт Ufenok77 Фахретдинов, наноинженер Анастасия Атангулова, биолог Владислава Храменкова, минералог Диана Некрасова, ядерный физик Екатерина Щеглова и шахматистка Зарина Шафигуллина.

В ролях
В ролях
Дмитрий Губерниев
Наталья Попова
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Вызов - Сезон 1 Сезон 1
2022, 10 эпизодов
Кадры из телешоу
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