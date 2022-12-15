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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Драма 2015

Рейтинг фильмов в жанре драма 2015 года

Эверест
1 Эверест
драма, приключения, триллер 2015, США / Великобритания
7.9
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Выживший
2 Выживший
приключения, драма 2015, США
7.9
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А зори здесь тихие...
3 А зори здесь тихие...
военный, драма, исторический 2015, Россия
7.8
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Легенда
4 Легенда
триллер, драма, криминал 2015, Великобритания / Франция
7.8
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Неуловимые: Последний герой
5 Неуловимые: Последний герой
триллер, криминал, драма 2015, Россия
7.7
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Джой
6 Джой
драма 2015, США
7.6
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Вне/себя
7 Вне/себя
триллер, фантастика, драма 2015, США
7.6
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Шпионский мост
8 Шпионский мост
драма, триллер 2015, США
7.5
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Век Адалин
9 Век Адалин
драма, мелодрама 2015, США
7.5
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Молодость
10 Молодость
драма 2015, Италия / Франция / Швейцария / Великобритания
7.4
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Темные ангелы
11 Темные ангелы
драма, мистика 2015, Венгрия / США
7.3
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Левша
12 Левша
спорт, драма 2015, США
7.3
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Он - дракон
13 Он - дракон
фэнтези, драма, мелодрама 2015, Россия
6.6
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Духless 2
14 Духless 2
драма 2015, Россия
6.5
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Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть II
15 Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть II
фантастика, драма, приключения, триллер, боевик 2015, США
6.5
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Воин
16 Воин
спорт, драма 2015, Россия
4.6
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Пятьдесят оттенков серого
17 Пятьдесят оттенков серого
драма, мелодрама 2015, США
4.2
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