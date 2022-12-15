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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Комедия 2011

Рейтинг фильмов в жанре комедия 2011 года

1+1
1 1+1
комедия, драма, биография 2011, Франция
9.0
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Пираты Карибского моря: На странных берегах
2 Пираты Карибского моря: На странных берегах
боевик, комедия, приключения 2011, США
8.6
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Рио
3 Рио
комедия, семейный, анимация, приключения 2011, США
8.3
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Притворись моей женой
4 Притворись моей женой
мелодрама, комедия 2011, США
8.3
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Один день
5 Один день
комедия, мелодрама 2011, Великобритания
8.3
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Мальчишник 2: Из Вегаса в Бангкок
6 Мальчишник 2: Из Вегаса в Бангкок
комедия 2011, США
8.2
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Значит, война
7 Значит, война
комедия, боевик, мелодрама 2011, США
8.2
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Кунг-Фу Панда 2
8 Кунг-Фу Панда 2
комедия, анимация 2011, США
8.2
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Кот в сапогах
9 Кот в сапогах
фэнтези, комедия, анимация, приключения 2011, США
8.1
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Пять невест
10 Пять невест
комедия 2011, Россия
7.9
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Элвин и бурундуки 3
11 Элвин и бурундуки 3
семейный, мюзикл, комедия 2011, США
7.9
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Хочу как ты
12 Хочу как ты
комедия 2011, США
7.8
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Пингвины мистера Поппера
13 Пингвины мистера Поппера
комедия 2011, США
7.8
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Монте-Карло
14 Монте-Карло
комедия 2011, США
7.8
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Ёлки 2
15 Ёлки 2
комедия 2011, Россия
7.8
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Тачки 2
16 Тачки 2
анимация, комедия, семейный 2011, США
7.7
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Секс по дружбе
17 Секс по дружбе
комедия 2011, США
7.7
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Иван Царевич и Серый Волк
18 Иван Царевич и Серый Волк
комедия, анимация, сказка 2011, Россия
7.7
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Больше чем секс
19 Больше чем секс
мелодрама, комедия 2011, США
7.7
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Очень плохая училка
20 Очень плохая училка
комедия 2011, США
7.6
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21 "Старый" новый год
мелодрама, комедия 2011, США
7.6
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Пол: Секретный материальчик
22 Пол: Секретный материальчик
фантастика, комедия 2011, Франция / Великобритания / США / Испания
7.6
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Дети шпионов в 4D
23 Дети шпионов в 4D
фантастика, приключения, семейный, боевик, комедия 2011, США
7.5
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Третий лишний
24 Третий лишний
комедия 2011, США
7.5
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Большие Мамочки. Сын как отец
25 Большие Мамочки. Сын как отец
комедия 2011, США
7.5
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Несносные боссы
26 Несносные боссы
комедия 2011, США
7.5
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Агент Джонни Инглиш: Перезагрузка
27 Агент Джонни Инглиш: Перезагрузка
комедия 2011, США
7.5
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Полночь в Париже
28 Полночь в Париже
комедия, мелодрама 2011, США
7.5
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Как украсть небоскреб
29 Как украсть небоскреб
комедия, боевик 2011, США
7.4
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Такие разные близнецы
30 Такие разные близнецы
комедия 2011, США
7.4
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Храбрые перцем
31 Храбрые перцем
комедия 2011, США
7.4
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Эта дурацкая любовь
32 Эта дурацкая любовь
комедия 2011, США
7.4
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О чем еще говорят мужчины
33 О чем еще говорят мужчины
комедия 2011, Россия
7.3
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Безбрачная неделя
34 Безбрачная неделя
комедия 2011, США
7.3
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Вышибала
35 Вышибала
комедия 2011, США
7.3
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Бунт ушастых
36 Бунт ушастых
комедия 2011, США
7.3
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Мой парень из зоопарка
37 Мой парень из зоопарка
комедия, мелодрама 2011, США
7.3
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Однажды в Ирландии
38 Однажды в Ирландии
комедия, триллер 2011, Ирландия
7.2
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Generation П
39 Generation П
драма, фантастика, комедия 2011, Россия
7.1
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Реальная сказка
40 Реальная сказка
драма, комедия 2011, Россия
7.0
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Медведь Йоги
41 Медведь Йоги
анимация, приключения, семейный, комедия 2011, США / Новая Зеландия
6.7
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Служебный роман. Наше время
42 Служебный роман. Наше время
комедия, драма 2011, Россия
6.5
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Девичник в Вегасе
43 Девичник в Вегасе
комедия 2011, США
6.2
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Самый лучший фильм 3-ДЭ
44 Самый лучший фильм 3-ДЭ
комедия 2011, Россия
5.6
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Беременный
45 Беременный
комедия 2011, Россия
4.3
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Ржевский против Наполеона
46 Ржевский против Наполеона
комедия 2011, Россия / Украина
3.3
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