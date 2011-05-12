«Храбрые перцем»: Рецензия Киноафиши

На всемирной киносвалке (под словом «свалка» мы здесь подразумеваем не только «помойку», но и процесс совершения «свального греха», что будет явственно понятно из дальнейшего) пополнение. На сей раз очередное непотребное дитя «очень клинического кино» было зачато и уродилось (ударение – по вкусу) в Белфасте и на прилегающих к нему территориях: видимо, многолетняя религиозно-политическая резня все же необратимо воздействует на иные умы и сердца. Однако главная причина, разумеется, в другом; подобные художества в массовом порядке извергаются на свет божий именно в благополучных, как будто бы, странах, если, конечно, под благополучием понимать лишь элементарный экономический достаток. После триумфа «Шреков», еще худо-бедно балансировавших над сальной пучиной генитальных острот, в бой пошли добры молодцы, рожденные, по их горячему убеждению, исключительно для того, чтоб сказку сделать… в общем, вы поняли, кем. Порноэпос про «великого трахаля, знатного пивоглота и неотразимо прекрасного воина света в эти темные-темные времена», глумящийся чуть ли не над всей линейкой сказочной кинопродукции – от старого доброго «Лабиринта» и вариаций на тему артуровского «Меча в камне» до «Во имя короля: Истории осады подземелья» Уве Болля, представляет собой по сути лишь набор просто/душных шуток на уровне учеников примерно пятого-шестого класса средней школы. По крайней мере, когда злой чародей рисует сцену первой брачной ночи, становится очевидно, что умственный показатель авторов фильма затормозился на отметке не то младшего, не то среднего школьного возраста.

Остальные эпизоды, впрочем, не более изысканны. Гибрид из Йоды и марсианина, старый содомит и укурок, требующий от рыцарей ритуальной мастурбации; Минотавр, принуждающий тех же рыцарей к анальному сексу; слуга, трудившийся сексуальным рабом в цыганском таборе; предатель, у которого – в буквальном смысле – «ни члена, ни совести»; фаллос Минотавра в качестве нашейного талисмана; и наконец, непрерывная, ни на минуту не останавливающаяся трепотня про «нагих дев», «розочки» и даже горячую мужскую любовь, – все это составляет колоритную клиническую картину, гораздо более пригодную для учебника по психосексологии, нежели для сказки, даже если это сказка исключительно «для взрослых».

Свою лепту внесли и российские прокатчики и авторы дубляжа, превратив вполне невинное Your Highness в «Храбрых перцем». Впрочем, в процессе переозвучки произошла еще одна вещь, довольно, надо сказать, любопытная. Адаптация англосаксонского (несмотря на то что снималось это безобразие в Северной Ирландии – именно англосаксонского) юмора к русским реалиям постепенно стала для переводчиков наваждением. Оттого в русском тексте и появились «дружина», «Малюта» и даже «Финист Ясный Саймон», что, конечно, довольно весело, однако при этом характерно меняет не только «букву», но и «дух» оригинала. Впрочем, от оригинала исходит такой забористый дух, что меняй, не меняй, – все равно уже не поможет.

Vlad Dracula