«Третий лишний»: Рецензия Киноафиши

Не успел еще Мел Гибсон вдоволь навоеваться с надетым на руку бобром, как Марк Уолберг уже вступил в новое эпическое противостояние – с плюшевым мишкой, подаренным ему на Рождество почти три десятилетия назад. Но если зафиксированный Джоди Фостер случай Мела Гибсона и бобра проходил по ведомству чревовещателя и постепенно овладевающей им магической куклы (только магия здесь была заменена углубляющейся психической зависимостью на фоне депрессии и шизофрении), то описанный – во всех смыслах этого слова – Сетом Макфарлейном случай Марка Уолберга и плюшевого Тедди относится к жанру «мишутник в Вегасе» или чему-то в том же роде. Недаром оригинальное название – «Тед» – российские прокатчики перевели почти как заглавие одной из комедий Анатолия Эйрамджана, автора бессмертных киношедевров «Бабник» и «Импотент».

По идее, макфарлейновский опус – дебют в полнометражном «большом» кино – посвящен инфантильности и взрослению. Но инфантильность здесь идет под двойным соусом. «Мягкий» случай – персонаж Уолберга, за три с половиной десятилетия существования научившийся лишь курить травку, считать хорошими ресторанами те, где к счету прилагается бесплатная жвачка, и истошно орать в телефон: «911? Соедините с полицией! У меня украли плюшевого мишку!» «Жесткий» случай – сам мишка, подначивающий проституток испражняться на пол, кончающий себе на лицо одновременно из обоих тюбиков, снятых с магазинной полки (кстати, о двойном соусе…), и гордящийся тем, что он продал семье с четырьмя детьми морковку, которой предварительно трахнул кассиршу в подсобке. «“Флэш Гордон” оказал решающее влияние на наше развитие», – уверяет макфарлейновская сладкая парочка, но в случае с Тедом одним «Флэшем Гордоном» дело явно не ограничилось: плюшемишка определенно отведал и «Горячей жевательной резинки», и «Американского пирога», не забыв, конечно же, подковать «Итальянского жеребца» и заглянуть в «Глубокую глотку». Так что взросление (вернее сказать, пародия на него) у обеих половинок получилось слегка асимметричным. У самого Макфарлейна с этим тоже не всё в порядке. Судя по фильму, для парня основополагающая жизненная тема – метеоризм. Весьма солидный хронометраж посвящен тому, как персонажи либо сами испускают ветры, либо обсуждают аналогичный процесс в кишечниках подруг. Конечно, вышло бы куда дешевле, если бы режиссер выпил таблетку или, по крайней нужде, сходил к гастроэнтерологу, но Макфарлейн твердо решил не искать легких путей – он снял о своей идее фикс кино. Имея в виду, разумеется, не столько гастроэнтерологический, сколько психотерапевтический эффект.

Вполне вероятно, что автор «Теда» таким способом весьма преуспел в развитии собственной газовой киноотрасли. Однако, упражняясь в порче общественного воздуха, он, образно говоря, вместе с водой выплеснул и ребенка: пущенными на ветер оказались и отличный рождественский пролог, и вполне качественные шутки, время от времени все-таки вырывающиеся из ректальных словесных нагромождений, и даже трогательно-слащавый финал, посредством которого Макфарлейн робко попытался вырулить куда-то в сторону серьезной драмы. Вырулить, правда, не получилось: режиссер предсказуемо поскользнулся на собственном материале.

Сергей Терновский