"Старый" новый год, 2011

Действие фильма происходит в канун Нового года в Нью-Йорке. Ким, мать-одиночка, которая все еще думает о своей дочери Хейли как о ребенке. Клэр, вице-президента Таймс-сквер, сбивает машина. Лора, шеф-повар, которая готовит вечеринку для музыкальной компании, сталкивается с Дженсеном, ее бывшим парнем, выступающим там же. Ингрид, работающая в звукозаписывающей компании, пережившая почти смертельный опыт, решает бросить работу и просит молодого посыльного Пола помочь ей. А в больнице Стэн, находящийся на последней стадии рака, просто ждет своей смерти… Смогут ли герои выйти из сложных ситуаций до Нового года?