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Киноафиша Фильмы "Старый" новый год
New Year's Eve

"Старый" новый год, 2011

2011 / США
7.6 Оцените
46 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Действие фильма происходит в канун Нового года в Нью-Йорке. Ким, мать-одиночка, которая все еще думает о своей дочери Хейли как о ребенке. Клэр, вице-президента Таймс-сквер, сбивает машина. Лора, шеф-повар, которая готовит вечеринку для музыкальной компании, сталкивается с Дженсеном, ее бывшим парнем, выступающим там же. Ингрид, работающая в звукозаписывающей компании, пережившая почти смертельный опыт, решает бросить работу и просит молодого посыльного Пола помочь ей. А в больнице Стэн, находящийся на последней стадии рака, просто ждет своей смерти… Смогут ли герои выйти из сложных ситуаций до Нового года?

  • Холли Берри была приглашена на проект на роль Лоры, но выбыла из-за суда за опеку над ребенком со своим бывшим партнером. После того, как суд разрешился в пользу актрисы, Берри была повторно приглашена в фильм, но уже на другую роль.
  • Жениха в начале фильма играет бывший член молодежной поп-группы New Kid On The Block (новый парень на районе) Джои Макинтайр. В связанной с этим шутке Сэм, которого играет Джош Дюамель, шутит, что «теперь, когда вы, ребята, женаты, я жду новых парней на районе». Тогда Джои смотрит в камеру и спрашивает, можно ли им шутить таким образом без нарушения авторских прав. 
  • Это уже восьмой фильм, в котором Кэри Элвис исполнил роль персонажа-врача.

Нью-Йорк накануне Нового года переплетет жизни нескольких героев: умирающего в больнице пожилого человека, секретаршу, решившую осуществить данные себе обещания, продюсера знаменитого новогоднего шоу на Таймс Сквер, человека, который вообще ненавидит этот праздник.

7.6 Оцените
46 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Продолжительность 1 час 58 минут
Год выпуска 2011
Премьера в России 12 января 2012
Премьера в мире 5 декабря 2011
Возраст 16+
Прокатчик КАРО Премьер
Режиссер
Гэрри Маршалл
Гэрри Маршалл
В ролях
Эштон Кутчер
Эштон Кутчер
Роберт Де Ниро
Роберт Де Ниро
Джош Дюамель
Джош Дюамель
Кэтрин Хейгл
Кэтрин Хейгл
Брэдли Купер
Брэдли Купер
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма 6 постеров
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
таняc 2 апреля 2015, 12:51
название фильма " Старый Новый год " премьера в мире 7 декабря

посмотрю.....но что-то в трейлере Зак Эфрон совсем не секси....✊
Kirill86 2 апреля 2015, 12:51
наши елки на американский лад))) или на оборот.
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