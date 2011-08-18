«Один день»: Рецензия Киноафиши

Главное дарование Лоне Шерфиг всегда заключалось в умении создать особую, хрупкую, наполненную тонкими нюансами и вариациями атмосферу. И хотя «Один день» получился в данном отношении слабее и грубее, чем, например, «Итальянский для начинающих», не говоря уж про «Воспитание чувств», – здесь все равно присутствует та самая, фирменная атмосфера, заставляющая симпатизировать не только персонажам, но и собственно пространству, в котором эти персонажи живут.

Сильная сторона драматургии One Day, перекочевавшая сюда из прозы Дэвида Николлса, послужившей фильму литературным первоисточником, – рельефность, выпуклость и, до определенной степени, нестандартность характеров. Пикировки молодых интеллектуалов, постоянно чреватые ироническими парадоксами и афоризмами («Я бы пошла с тобой, но после работы я планирую прийти домой, напиться и пореветь»; «Слой краски или ядерный взрыв – и это место будет не узнать»), выгодно отличают данный американо-британский продукт с датскими режиссерскими корнями от однотипных туалетных инсценировок, заливающих экраны своей густой непритязательной массой.

Еще более сильный момент – финальный поворот, делающий последние примерно пятнадцать минут фильма мощной, подлинной драмой. Это, впрочем, заставляет заключительную часть довольно резко контрастировать с предыдущими частями, внося эмоциональный разлад в общее устройство картины. Дело в том, что первая половина One Day почти исключительно построена на традиционной игре зрительских ожиданий: переспят герои друг с другом или не переспят. Конечно, отсрочка сексуальной связи, могущая продолжаться до бесконечности (в противоположность отсрочке всех других базовых человеческих потребностей, которая заканчивается быстрой и неминуемой смертью), – благодатная почва для разнообразных психологических игр. Однако когда Лоне Шерфиг уже переходит к следующим, более углубленным этапам работы с персонажами («Я люблю тебя, Декстер, очень люблю, но ты мне больше не нравишься»), этот шлейф ожиданий – переспят / не переспят – неумолимо продолжает тянуться за сюжетом, разрушая постепенно нарастающую и сгущающуюся драматургию разлук и смертей. Равновесие между различными частями картины, между различными ее линиями – дает сильный крен: история флирта не сходится с историей любви, история любви не сходится с историей поисков профессии и призвания. Действие словно бы распадается на жанровые отсеки, в каждом из которых работают собственные закономерности. И хотя Лоне Шерфиг отчасти удается скрепить эти отсеки уже упоминавшейся атмосферой (как своего рода строительной слюной), фильму ощутимо не хватает внутреннего единства интонации.

Vlad Dracula