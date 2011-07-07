«Очень плохая училка»: Рецензия Киноафиши

У выходцев из недр телесериала «Офис» Джина Ступницки и Ли Айзенберга, в позапрошлом году дебютировавших на большом экране сценарием «Начала времен» (можно без кавычек), в оригинале именовавшегося просто Year One, – современность получается несколько получше, чем смешанные первобытно-библейские древности. То есть не получается у них, конечно, ни то ни другое, но просто, во-первых, американские школьные будни этот неразлучный дуэт знает чуть более досконально, нежели ветхозаветные реалии, а во-вторых, для обстебывания среднестатистических современников требуется в известном смысле меньше ума и таланта, чем для обстебывания Адама и прочих персонажей священной истории. Так что на ниве комических похождений грубой, пьяной, обкуренной, пошлой и финансово озабоченной училки Ступницки и Айзенберг преуспели явно в большей степени, чем на сортирном разрыхлении библейской почвы.

В принципе, у режиссера Джейка Каздана даже из имевшегося в его распоряжении сценарного варева могло бы, по идее, получиться нечто более качественное, не зацикливайся он на третьесортных клише вроде эрекции у гиперпрыщавого подростка или страстного пятна на учительских брюках в области гениталий. Действительно, кто из школьников не мечтает целыми уроками смотреть на установленный в центре класса телик, пока классная руководительница прямо тут же пользуется услугами мини-бара и мини-аптеки, открытых ею в рамках одного из ящиков учительского стола? И только совсем уж закоренелый и непробиваемый отличник способен возмутиться своей наставницей по истории литературы, которая вымогает деньги у родителей и в полуголом виде публично моет автомобили, чтобы положить еще несколько однодолларовых купюр в копилку под названием «Новые сиськи». Собственно, это стержневая идея сюжета: заглавная сеятельница разумного, доброго и вечного (то есть пустых банок, бутылок и характерных целлофановых пакетиков с таблетками) копит деньги на радикальный силиконовый апгрейд бюста, а когда не получается ухватиться за грудь – хватается за голову и заставляет несчастных детишек читать по сто страниц американской классики в день. Из подобных «суперлегких» вариаций на темы «силиконовой долины» могла бы получиться любопытная критика современной образовательной системы, все более превращающейся в глуповатый набор комиксов и тестов, но нет: взгляд авторов Bad Teacher упирается исключительно в грудь Кэмерон Диас, равно как и в брюки Джастина Тимберлейка, и на этих всегдашних материях неумолимо останавливается. Обогащаясь разве что квохтанием, щебетанием и сюсюканьем парочки не самых удачных персонажей второго плана.

Отдельной строкой идет тотальная русификация перевода. Из уст американских учителей несколько странно слышать фразы «Главней всего – погода в школе», «Коротенько, минут на сорок» и «Все работы хороши – выбирай на вкус», не говоря уж о том, что восклицание «Jesus Christ!» вряд ли можно передавать словосочетанием «Хрень какая-то!». Если переводчик не видит разницы между «Христом» и «хренью», пусть даже первые две буквы в обоих словах и совпадают, то его профессиональная квалификация явно под вопросом, не говоря уж о, так сказать, моральной стороне дела.

Vlad Dracula