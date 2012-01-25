Россия, начало XIX века. Войска Наполеона Бонапарта уже взяли Москву и теперь настроены на штурм Петербурга. Чтобы задержать французского противника и выиграть драгоценное время, Кутузов решает внедрить в близкий круг известного дамского угодника Наполеона настоящую русскую женщину, способную очаровать и отвлечь Бонапарта. Однако найти такую неординарную героиню оказывается непросто, и генерал решается на отчаянный шаг: Боне под видом прелестницы отправляют переодетого поручика Ржевского, отбывающего пожизненный срок за пропаганду сексуальной революции.
Чтобы развеять скуку Наполеон Бонапарт затеял мировую захватническую войну. Не пропуская ни одной юбки, «красавчег» Боня оказывается со своей армией у ворот Первопрестольной. Русские полководцы во главе с Кутузовым решают внедрить к нему неприступную красавицу, la femme fatal, дабы отвлечь узурпатора от захватнической деятельности.
Только где найти такую женщину? Какая настоящая женщина устоит перед обаянием этого великого бабника? Ненастоящая!! В смысле - переодетый мужчина! И такой мужчина есть - поручик Ржевский, отбывающий «пожизненное» за пропаганду сексуальной революции. Дело за малым – найти подходящее Ржевскому по размеру женское платье и туфли на шпильках. По части флирта Ржевскому нет равных! Но удастся ли ему очаровать бывалого французского ловеласа? Понравится ли Наполеону суровая русская баба с грубоватыми манерами?! Да еще, в довершение ко всему - упс! - теперь уже и сам поручик втрескался по самые уши! И не в кого–то, а в законспирированную под адъютанта Наполеона... мисс Москвы 1810, Наташу Ростову. Быть или не быть свадьбе с лебедями, и если быть, то у кого с кем?
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