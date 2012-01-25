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Киноафиша Фильмы Ржевский против Наполеона

Ржевский против Наполеона

Rzhevskiy protiv Napoleona 18+
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О фильме

Россия, начало XIX века. Войска Наполеона Бонапарта уже взяли Москву и теперь настроены на штурм Петербурга. Чтобы задержать французского противника и выиграть драгоценное время, Кутузов решает внедрить в близкий круг известного дамского угодника Наполеона настоящую русскую женщину, способную очаровать и отвлечь Бонапарта. Однако найти такую неординарную героиню оказывается непросто, и генерал решается на отчаянный шаг: Боне под видом прелестницы отправляют переодетого поручика Ржевского, отбывающего пожизненный срок за пропаганду сексуальной революции.

  • Съемки прошли в Украине с августа по октябрь 2010 года. Ряд сцен был снят в интерьерах и окрестностях Воронцовского, Ливадийского и Александровского дворцов, в театре “Сузирья”, на территории Киево-Печерской лавры и завода “Ленинская кузня” и в официальной резиденции Президента Украины – “Доме с химерами”.
  • Костюмы к фильму отшивались в нескольких киевских ателье. Процессом руководила команда из двенадцати костюмеров во главе с художником по костюмам Анастасией Нефедовой.
  • Самая масштабная сцена картины собрала на съемочной площадке около полутысячи актеров и статистов.
  • Эполеты экранного Наполеона создавались из настоящих золотых цепей и витого золота.
  • Для Ржевского в его мужской и женской ипостасях было создано семнадцать пар обуви, включая уникальные кроссовки на шпильке.
  • Высота меховых головных уборов Татьяны Орловой достигала 70 см.
  • В костюмах отступающих французских солдат можно заметить детали, выполненные из популярных клетчатых хозяйственных сумок. На эти головные уборы, плащи и другие элементы у костюмеров ушло 55 сумок.

Чтобы развеять скуку Наполеон Бонапарт затеял мировую захватническую войну. Не пропуская ни одной юбки, «красавчег» Боня оказывается со своей армией у ворот Первопрестольной. Русские полководцы во главе с Кутузовым решают внедрить к нему неприступную красавицу, la femme fatal, дабы отвлечь узурпатора от захватнической деятельности.

Только где найти такую женщину? Какая настоящая женщина  устоит перед обаянием этого великого бабника? Ненастоящая!! В смысле - переодетый мужчина! И такой мужчина есть - поручик Ржевский, отбывающий «пожизненное» за пропаганду сексуальной революции. Дело за малым – найти подходящее Ржевскому  по размеру женское платье и туфли на шпильках. По части флирта Ржевскому нет равных! Но удастся ли ему очаровать бывалого французского ловеласа? Понравится ли Наполеону суровая русская баба с грубоватыми манерами?!  Да еще, в довершение ко всему - упс! - теперь уже и сам поручик втрескался по самые уши! И не в кого–то, а в законспирированную под адъютанта  Наполеона... мисс Москвы 1810, Наташу Ростову. Быть или не быть свадьбе с лебедями, и если быть, то у кого с кем?

Ржевский против Наполеона - трейлер 2
Ржевский против Наполеона  трейлер 2
Страна Россия / Украина
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2011
Премьера в мире 25 января 2012
Дата выхода
25 января 2012 Россия Централ Партнершип 16+
25 января 2012 Беларусь
25 января 2012 Казахстан
6 июня 2012 США
26 января 2012 Украина
Бюджет $8 000 000
Сборы в мире $10 365 684
Производство Студия «Квартал-95», Eugene Efuni Entertainment, September Planet Studios
Другие названия
Rzhevskiy protiv Napoleona, Corporal vs. Napoleon, Corporal vs Napoleon, Look for the Woman, Napoleon's Kaput!, Rjevski vs Napoleon, Rzevski Napoleoni vastu, Rževskis prieš Napoleoną, Rzhevskiy vs. Napoleon, Shershe lya fam, Наполеон капут!, Ржевский против Наполеона, Ржевський проти Наполеона, Шерше ля фам
Режиссер
Марюс Вайсберг
Марюс Вайсберг
В ролях
Павел Деревянко
Павел Деревянко
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
Светлана Ходченкова
Светлана Ходченкова
Марат Башаров
Марат Башаров
Михаил Ефремов
Михаил Ефремов
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

3.1
Оцените 26 голосов
2.8 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  3742 В жанре «комедия»  1056 В фильмах России  686 В фильмах Украины  10
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Трейлеры фильма Все трейлеры
Ржевский против Наполеона - трейлер 2
Ржевский против Наполеона Трейлер 2
Ржевский против Наполеона - тв ролик
Ржевский против Наполеона Тв ролик
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Кадры из фильма
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