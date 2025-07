Страна Россия / Украина

Продолжительность 1 час 35 минут

Год выпуска 2011

Премьера в мире 25 января 2012

Бюджет $8 000 000

Сборы в мире $10 365 684

Производство Студия «Квартал-95», Eugene Efuni Entertainment, September Planet Studios

Другие названия

Rzhevskiy protiv Napoleona, Corporal vs. Napoleon, Corporal vs Napoleon, Look for the Woman, Napoleon's Kaput!, Rjevski vs Napoleon, Rzevski Napoleoni vastu, Rževskis prieš Napoleoną, Rzhevskiy vs. Napoleon, Shershe lya fam, Наполеон капут!, Ржевский против Наполеона, Ржевський проти Наполеона, Шерше ля фам