Первый мультфильм из ЮАР, созданный с применением 3D технологий и основанный на популярных детских сказках писателя Перси Фитцпатрика.
Южная Африка конца девятнадцатого века всегда интересовала охотников за приключениями и искателей золота. Одним из таких был и Перси Фитцпатрик — молодой мужчина, исследовавший черный континент в надежде разбогатеть. Однажды Фитцпатрик становится хозяином щенка, самого маленького и неказистого из своих сородичей. Перси дает ему имя Джок, и он становится постоянным спутником путешественника. Постепенно Джок растет, и из маленького смешного щенка превращается в сильного и статного пса. Выясняется, что подаривший его Фитцпатрику местный житель не обманул — Джок действительно оказывается бесстрашным защитником, верным спутником и преданным другом для человека.
На пути к залежам богатства Джоку и его хозяину предстоит столкнуться с хищными птицами, смертоносными леопардами, главным врагом всех собак — огромным агрессивным бабуином, и конечно же, коварными людьми, авантюристами, мечтающими завладеть золотом не меньше Перси.
Это первый южноафриканский мультфильм, выполненный с применением 3D анимации.
Мультфильм основан на реальной истории жизни знаменитого южноафриканского журналиста, натуралиста и общественного деятеля Перси Фитцпатрика и его путешествий в течение 80-х годов 19 века. Много лет спустя он пересказал пережитые им приключения в виде историй и сказок на ночь своим детям. Старый друг Фитцпатрика, знаменитый писатель Редьярд Киплинг, посоветовал ему записать свои рассказы и издать их в виде книги. В 1907 году вышла книга Фитцпатрика “Джок из Бушвельда”, которая моментально стала бестселлером и до сих пор пользуется огромным успехом в Южной Африке. Книга была переведена на множество языков, она регулярно переиздается и печатается на протяжении более чем ста лет.
Над мультфильмом работала команда из 25 аниматоров. Работа над анимацией заняла целых три года и была завершена в декабре 2010 года.
Память о Джоке из Бушвельда увековечена статуей, которая стоит перед ратушей южноафриканского городка Барбертон в провинции Мпумаланга. Также памятник Джоку есть в заповеднике “Национальный парк Крюгера”, где в его честь названы первые частные владения, и зоопарке Йоханнесбурга.
В оригинальной версии Джока озвучил канадский рок-музыкант Брайан Адамс. Рассказчик говорит голосом актера Дональда Сазерленда. Джесс была озвучена Хелен Хант. Уильям Болдуин озвучил Ботмана.
В англоязычной версии фильм называется “Джок — собака-герой”.
При бюджете в 15 млн долларов фильм собрал в прокате лишь 2 млн.
В 1986 году книга Фитцпатрика была экранизирована в ЮАР, но фильм “Джок из Бушвельда” не снискал славы у западной аудитории, в частности из-за печального финала картины.
В реальности Джок не был собакой чистой породы, а являлся помесью бультерьера и американского стаффордширского терьера.
В реальной жизни Фитцпатрик отдал Джока своему другу Тому Барнетту после того, как переехал в город и понял, что собака стала скучать. В какой-то момент Джок полностью потерял слух из-за того, что его лягнула антилопа куду. Через какое-то время Барнетт позвонил Фитцпатрику и сообщил, что он случайно застрелил Джока, перепутав его в темноте с другой собакой, которая убивала кур на ферме.
Фильм получил смешанные, но в целом отрицательные отзывы.
История приключений очаровательного и бесстрашного пса по кличке Джок — самого младшего, и, как оказалось, самого слабого из своих братьев и сестер. Его ждут удивительные приключения и невероятные испытания. Он станет сильным и отважным, храбрым и преданным — лучшим другом для своего юного хозяина.
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