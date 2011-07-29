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Постер мультфильма Джок
Постер мультфильма Джок
Постер мультфильма Джок
Постер мультфильма Джок
Постер мультфильма Джок
Постер мультфильма Джок
Постер мультфильма Джок
Постер мультфильма Джок
Рейтинги
5.7 Рейтинг IMDb: 4.3
Оцените
8 постеров
Киноафиша Фильмы Джок

Джок

Jock 18+
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Факты

О фильме

Первый мультфильм из ЮАР, созданный с применением 3D технологий и основанный на популярных детских сказках писателя Перси Фитцпатрика.

Южная Африка конца девятнадцатого века всегда интересовала охотников за приключениями и искателей золота. Одним из таких был и Перси Фитцпатрик — молодой мужчина, исследовавший черный континент в надежде разбогатеть. Однажды Фитцпатрик становится хозяином щенка, самого маленького и неказистого из своих сородичей. Перси дает ему имя Джок, и он становится постоянным спутником путешественника. Постепенно Джок растет, и из маленького смешного щенка превращается в сильного и статного пса. Выясняется, что подаривший его Фитцпатрику местный житель не обманул — Джок действительно оказывается бесстрашным защитником, верным спутником и преданным другом для человека.

На пути к залежам богатства Джоку и его хозяину предстоит столкнуться с хищными птицами, смертоносными леопардами, главным врагом всех собак — огромным агрессивным бабуином, и конечно же, коварными людьми, авантюристами, мечтающими завладеть золотом не меньше Перси.

Это первый южноафриканский мультфильм, выполненный с применением 3D анимации.

Мультфильм основан на реальной истории жизни знаменитого южноафриканского журналиста, натуралиста и общественного деятеля Перси Фитцпатрика и его путешествий в течение 80-х годов 19 века. Много лет спустя он пересказал пережитые им приключения в виде историй и сказок на ночь своим детям. Старый друг Фитцпатрика, знаменитый писатель Редьярд Киплинг, посоветовал ему записать свои рассказы и издать их в виде книги. В 1907 году вышла книга Фитцпатрика “Джок из Бушвельда”, которая моментально стала бестселлером и до сих пор пользуется огромным успехом в Южной Африке. Книга была переведена на множество языков, она регулярно переиздается и печатается на протяжении более чем ста лет.

Над мультфильмом работала команда из 25 аниматоров. Работа над анимацией заняла целых три года и была завершена в декабре 2010 года.

Память о Джоке из Бушвельда увековечена статуей, которая стоит перед ратушей южноафриканского городка Барбертон в провинции Мпумаланга. Также памятник Джоку есть в заповеднике “Национальный парк Крюгера”, где в его честь названы первые частные владения, и зоопарке Йоханнесбурга.

В оригинальной версии Джока озвучил канадский рок-музыкант Брайан Адамс. Рассказчик говорит голосом актера Дональда Сазерленда. Джесс была озвучена Хелен Хант. Уильям Болдуин озвучил Ботмана.

В англоязычной версии фильм называется “Джок — собака-герой”.

При бюджете в 15 млн долларов фильм собрал в прокате лишь 2 млн.

В 1986 году книга Фитцпатрика была экранизирована в ЮАР, но фильм “Джок из Бушвельда” не снискал славы у западной аудитории, в частности из-за печального финала картины.

В реальности Джок не был собакой чистой породы, а являлся помесью бультерьера и американского стаффордширского терьера.

В реальной жизни Фитцпатрик отдал Джока своему другу Тому Барнетту после того, как переехал в город и понял, что собака стала скучать. В какой-то момент Джок полностью потерял слух из-за того, что его лягнула антилопа куду. Через какое-то время Барнетт позвонил Фитцпатрику и сообщил, что он случайно застрелил Джока, перепутав его в темноте с другой собакой, которая убивала кур на ферме.

Фильм получил смешанные, но в целом отрицательные отзывы.

История приключений очаровательного и бесстрашного пса по кличке Джок — самого младшего, и, как оказалось, самого слабого из своих братьев и сестер. Его ждут удивительные приключения и невероятные испытания. Он станет сильным и отважным, храбрым и преданным — лучшим другом для своего юного хозяина.

Джок - трейлер с закадровым переводом
Джок  трейлер с закадровым переводом
Страна США / ЮАР
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 2011
Премьера в мире 29 июля 2011
Дата выхода
22 марта 2012 Россия Наше кино 0+
22 марта 2012 Беларусь
14 июля 2013 Германия
22 марта 2012 Казахстан
28 сентября 2012 Литва V
29 июля 2011 Нидерланды
29 июля 2011 США
22 марта 2012 Украина
28 сентября 2012 Эстония
29 июля 2011 ЮАР
MPAA PG
Сборы в мире $2 008 173
Производство Jock Animation, Motion Sound & Picture
Другие названия
Jock, Jock of the Bushveld, Jock the Hero Dog, Джок, Hav'er al arba, Jock - Ein Held auf 4 Pfoten, Kahraman Köpek Jock, Vapper Jock
Режиссер
Дункан МакНейли
В ролях
Брайан Адамс
Уильям Болдуин
Уильям Болдуин
Энтони Бишоп
Луиса Сердан
Тед Дэнсон
Тед Дэнсон
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма

5.7
Оцените 20 голосов
4.3 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  3260 В жанре «комедия»  889 В жанре «семейный»  313 В жанре «приключения»  600 В жанре «анимация»  370 В фильмах США  1947 В фильмах Южно-Африканской Республики  2
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Джок

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Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
tattel 2 апреля 2015, 12:51
Отличный фильм! Трогательная история! Красочные пейзажи Африки. Всем смотреть!5 + + + + +
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Трейлеры мультфильма Все трейлеры
Джок - трейлер с закадровым переводом
Джок Трейлер с закадровым переводом
Джок - трейлер
Джок Трейлер
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