Это первый южноафриканский мультфильм, выполненный с применением 3D анимации.

Мультфильм основан на реальной истории жизни знаменитого южноафриканского журналиста, натуралиста и общественного деятеля Перси Фитцпатрика и его путешествий в течение 80-х годов 19 века. Много лет спустя он пересказал пережитые им приключения в виде историй и сказок на ночь своим детям. Старый друг Фитцпатрика, знаменитый писатель Редьярд Киплинг, посоветовал ему записать свои рассказы и издать их в виде книги. В 1907 году вышла книга Фитцпатрика “Джок из Бушвельда”, которая моментально стала бестселлером и до сих пор пользуется огромным успехом в Южной Африке. Книга была переведена на множество языков, она регулярно переиздается и печатается на протяжении более чем ста лет.

Над мультфильмом работала команда из 25 аниматоров. Работа над анимацией заняла целых три года и была завершена в декабре 2010 года.

Память о Джоке из Бушвельда увековечена статуей, которая стоит перед ратушей южноафриканского городка Барбертон в провинции Мпумаланга. Также памятник Джоку есть в заповеднике “Национальный парк Крюгера”, где в его честь названы первые частные владения, и зоопарке Йоханнесбурга.

В оригинальной версии Джока озвучил канадский рок-музыкант Брайан Адамс. Рассказчик говорит голосом актера Дональда Сазерленда. Джесс была озвучена Хелен Хант. Уильям Болдуин озвучил Ботмана.

В англоязычной версии фильм называется “Джок — собака-герой”.

При бюджете в 15 млн долларов фильм собрал в прокате лишь 2 млн.

В 1986 году книга Фитцпатрика была экранизирована в ЮАР, но фильм “Джок из Бушвельда” не снискал славы у западной аудитории, в частности из-за печального финала картины.

В реальности Джок не был собакой чистой породы, а являлся помесью бультерьера и американского стаффордширского терьера.

В реальной жизни Фитцпатрик отдал Джока своему другу Тому Барнетту после того, как переехал в город и понял, что собака стала скучать. В какой-то момент Джок полностью потерял слух из-за того, что его лягнула антилопа куду. Через какое-то время Барнетт позвонил Фитцпатрику и сообщил, что он случайно застрелил Джока, перепутав его в темноте с другой собакой, которая убивала кур на ферме.

Фильм получил смешанные, но в целом отрицательные отзывы.