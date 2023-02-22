Что смотреть на выходных: «Кит», «Стук в дверь» и шпионский триллер с Евой Грин

21 февраля, Prime Video

Кому смотреть: тем, кто любит роли с прицелом на «Оскар» и готов поплакать вместе с Бренданом Фрейзером.

Пожалуй, главная премьера недели — драма с Бренданом Фрейзером, заставившая рыдать зрителей не одного кинофестиваля. Актер франшизы «Мумия» перезапустил карьеру, сыграв преподавателя английской литературы, поклонника романа «Моби Дик», который ведет онлайн-курсы и заедает серьезную депрессию вредной едой в больших количествах. Единственное, что держит его героя в жизни, — мысль о том, что он может наладить отношения с дочерью-подростком Элли (Сэди Синк). Три сотни килограммов трогательности с очень добрыми глазами и травмой внутри — главная роль Фрейзера за много лет, и это не осталось без внимания киноакадемии. Номинацией на «Оскар» также отметили и актрису второго плана Хонг Чау, сыгравшую медсестру и подругу героя. Режиссер Даррен Аронофски («Реквием по мечте») и Сэмюэл Д. Хантер, который адаптировал свою же пьесу для экрана, профессиональных номинаций не получили, но зато организовали взлетную полосу для почти забытого актера.

Кит

21 февраля, в Сети

Кому смотреть: тем, кто смотрит кино не для того, чтобы найти там только сюжетные дыры.

М. Найт Шьямалан снова сделал то, что получается у него лучше всего, — снял триллер с характерными плот-твистами, без которых его творчество невозможно представить. Его новый фильм основан на романе Пола Дж. Тремблея «Хижина и конец света», за который автор получил премию Брэма Стокера. По сюжету, в лесную хижину отдохнуть от городского гула приезжает счастливая супружеская пара с удочеренной девочкой. К малышке, заигравшейся с жучками и травинками, выходит мощная фигура Дэйва Батисты и еще три подозрительных человека с вилами. Все четверо вламываются в дом, связывают родителей и объявляют, что семья должна избрать жертву, иначе мир настигнет апокалипсис. Среди четырех нарушителей спокойствия также Руперт Гринт, недавно снявшийся в последнем сезоне шьямалановского «Дома с прислугой», а одного из родителей сыграл Джонатан Грофф, знакомый зрителю по роли Холдена Форда в «Охотнике за разумом».

Стук в дверь

21 февраля, в Сети

Кому смотреть: тем, кто очень хотел бы увидеть, как забавно ворчит Том Хэнкс.

Американская экранизация бестселлера «Вторая жизнь Уве» Фредрика Бакмана сейчас выглядит на стримингах как немного запоздавший рождественский фильм. В шведской версии главную роль играл Рольф Лассгорд, в новой солирует Том Хэнкс. Задача у голливудской звезды — несколько оттенков недовольства и раздражения, в которых должны прорасти признаки жизнелюбия. Его герой живет абсолютным бирюком, на всех ворчит и настойчиво отшугивает от себя пушистого кота. Однако появление хорошей семьи в соседях заставляет его понемногу оттаять и понять, что жизнь не так уж плоха, особенно если пустить к себе за порог не только кота, но и друзей. Фильм снял немецко-шведский режиссер Марк Форстер, известный, в частности, семейной картиной «Кристофер Робин». Сценаристом выступил Дэвид Маги («Жизнь Пи»). Вместе они уже работали над картиной «Волшебная страна».

Мой ужасный сосед

24 февраля, Prime Video

Кому смотреть: тем, кто готов взглянуть в лицо своим страхам о самом жутком начальстве.

На этой неделе редкая новинка обошлась без литературного источника. Основанный на бестселлере Бентли Литтла сериал рассказывает о консультанте, который временно заступает на должность умершего CEO компании по производству игр для мобильных телефонов. Он тут же начинает манипулировать сотрудниками, увольняет людей под странными предлогами и утверждает, что все это исключительно для блага компании. Однако несколько работников все больше убеждаются, что начальник из их кошмаров — настоящий социопат, преступник и выдает себя не за того, кем является. Оснований им не доверять практически нет, учитывая, что главная роль у Кристофа Вальца, обладателя «Оскаров» за роли в двух фильмах Тарантино — «Бесславные ублюдки» и «Джанго освобожденный». Шоураннером сериала выступил Тони Басгэллоп («Дом с прислугой»). Два эпизода поставил ветеран американского телевидения Дэниэл Эттиэс («Прослушка»). Также среди режиссеров Мэтт Шакман («Ванда/Вижн»).

Консультант

26 февраля, ivi

Кому смотреть: тем, кто ценит жанр политического триллера.

Политический триллер режиссера Тарика Салеха, автора недавнего «Наемника» с Крисом Пайном, выдвигался на «Оскар» от Швеции, но дошел только до шорт-листа. Гораздо больше картине Салеха повезло на Каннском кинофестивале, где она получила приз за сценарий и специальный приз Франсуа Шалле за освещение ценностей журналистики. В центре бурных событий фильма — Адам, сын рыбака, поступивший в престижный духовный университет аль-Азхар. Юноша едва успел насладиться студенческой жизнью, как институт потрясла новость о смерти его духовного лидера, повлекшая за собой борьбу за власть. Адам становится осведомителем госбезопасности и вступает в политическую игру. Критики сравнивали картину с «Пророком» Жака Одиара, а сам автор делился, что нашел вдохновение для своего фильма о государстве и религии в романе Умберто Эко «Имя розы».

Заговор в Каире

24 февраля, Netflix

Кому смотреть: тем, кто ищет семейную комедию на вечер.

Семейная комедия от Netflix снята по рассказу Джеффа Мэнога, опубликованному автором онлайн. По сюжету, однажды хозяин дома обнаруживает у себя в подвале привидение. Преодолев первый шок от встречи с призраком, он называет сущность Эрнестом в честь почившего актера Эрнеста Боргнайна, на которого тот очень похож. Освоившись с ним совершенно, Фрэнк принимается снимать его для соцсетей, а потом на волне успеха водит посетителей за отдельную плату. Однако в один из дней привидение пропадает вместе с его сыном Кевином. Роль привидения исполняет Дэвид Харбор («Черная вдова»). Его хозяина играет Энтони Маки («Сокол и Зимний солдат»), для которого комедия стала уже девятым проектом на стриминге Netflix. Во второстепенных ролях также появятся Тиг Нотаро («Армия мертвецов») и Дженнифер Кулидж («Белый лотос»).

У нас привидение!

24 февраля, Apple TV+

Кому смотреть: тем, кто обожает французских звезд и шпионские триллеры

Дуэт Венсана Касселя и Евы Грин поклонникам еще доведется увидеть в грядущих «Мушкетерах», а пока Apple предлагает взглянуть на актеров в шпионском триллере. Лондон терпит мощнейшую кибератаку от рук террористов: среди последствий разрушенный мост, потоп и всеобщая паника. Под подозрением оказывается Гэбриел Деланж (Кассель), однако он убеждает агента спецслужб и по совместительству свою бывшую возлюбленную (Грин), что для раскрытия дела им лучше объединиться. У Венсана Касселя это первая главная роль в сериальном проекте на зарубежном стриминге (до этого он появлялся в «Мире Дикого Запада» во второстепенной роли). Создательницей сериала стала Виржини Брак, шоураннер с опытом на французском телевидении. Режиссером всех шести эпизодов выступил Стивен Хопкинс («Темная башня»).

Связь

21 февраля, в Сети

Кому смотреть: тем, кого в кино привлекают остросоциальные сюжеты.

Режиссеру Саре Полли («Любит / Не любит») удалось собрать внушительный каст: Руни Мара («Аллея кошмаров»), Джесси Бакли («Род мужской»), Клер Фой («Корона») и Фрэнсис Макдорманд («Трагедия Макбета»). Однако, несмотря на номинацию на «Оскар» за лучший фильм, картина осталась незамеченной режиссерской и продюсерской гильдиями. Действие фильма происходит в колонии христиан-меннонитов. Однажды ночью женщина становится свидетельницей изнасилования. Вскоре выясняется, что некоторые из мужчин общины несколько лет накачивали своих жертв препаратами и насиловали их. Утром женщины просыпались со следами крови, но их убеждали, что все это от лукавого и нужно лишь усерднее веровать, чтобы избавиться от демонического влияния. Когда все мужчины покидают колонию по делам, часть женщин собирается в амбаре, чтобы обсудить, что дальше делать: сражаться за свою честь, бежать или продолжать молчать. Сценарий картины является адаптацией романа Мириам Тайвз, основанного на реальных событиях. Мужчин, которые совершали преступления, все же осудили по обвинительным показаниям.

Говорят женщины

21 февраля, в Сети

Кому смотреть: тем, кто любит животных и доверяет почти стопроцентному рейтингу критиков.

Последний номинант на «Оскар» на этой неделе снова из категории «Лучший иностранный фильм». Картина польского режиссера Ежи Сколимовского («Вопль») рассказывает про циркового серого ослика Иа и о том, как он видит окружающий мир. На нелегком пути ему встречаются то добрые люди, дарящие заботу и чистую радость, то злые, приносящие с собой боль. Но это милое существо не теряет невинного взгляда на такой разный мир людей и покоряется судьбе. В Каннах фильм, вдохновленный брессоновским шедевром «Наудачу, Бальтазар», получил Приз жюри и восхищенную прессу. Отмечали, что в картине прекрасная техническая работа, а ее автор умеет быть и трогательным, и жестоким одновременно. Кроме того, в фильме небольшую роль сыграла Изабель Юппер.