We Have a Ghost, 2022

ПроизводствоHenry Halstead Productions, Legendary Entertainment, Temple Hill Entertainment
Другие названия
We Have a Ghost, Tenemos un fantasma, Avem o fantomă, Ernest, Fantasma e CIA, Imamo duha, Mamy tu ducha, Meil on kummitus, Meşhur Hayalet Ernest, Nhà Ta Có Một Con Ma, Nous avons un fantôme, Szellem van a házunkban, Un fantasma anda suelto por casa, Un fantasma in casa, Имамо духа, У нас є привид, У нас привидение!, 屋根裏のアーネスト, 我家有鬼, บ้านนี้มีผีป่วน, في بيتنا شبح, 我们家有鬼, Meillä asuu aave
Фильм от режиссера «Дичи», но как будто снятый не им.
Семейство Пресли переезжает в новое жилье – старый, полуразрушенный дом, из которого прежние жильцы в ужасе сбежали, о чем риелтор, разумеется, не сообщает новым владельцам. На чердаке этой развалины младший сын Кевин натыкается на привидение по имени Эрнест (Дэвид Харбор), но вместо того, чтобы с визгом рвануть рассказывать о нем своим родителям и брату, он решает подружиться с ним и помочь Эрнесту обрести покой. Тем не менее узнавший о новом друге сына Фрэнк (Энтони Маки) намерен…
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