We Have a Ghost, 2022

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Постер фильма У нас привидение!
6.1
У нас привидение! - Трейлер
Киноафиша Фильмы У нас привидение!
6.1

У нас привидение!

, 2023
We Have a Ghost
США / приключения, семейный, ужасы / 18+
Трейлеры
Постер фильма У нас привидение!
6.1
У нас привидение! - Трейлер
У нас привидение!  Трейлер

О фильме

Мужчина утверждает, что подружился с безобидным призраком, который похож на актера Эрнеста Боргнайна, и становится знаменитым в Интернете.

В ролях

Дженнифер Кулидж
Дженнифер Кулидж
Дэвид Харбор
Дэвид Харбор
Ernest
Энтони Маки
Энтони Маки
Frank Presley
Тиг Нотаро
Dr. Leslie Monroe
Том Бауэр
Том Бауэр
Ernest Scheller
Джахи Диалло Уинстон
Kevin Presley
Эрика Эш
Melanie Presley
Нил Фитч
Fulton Presley
Изабелла Руссо
Joy Yoshino
Шон Бойд
Young Ernest Scheller
Nicholas X. Parsons
Fake Jesus
Режиссер Кристофер Лэндон
Сценарист Кристофер Лэндон, Geoff Manaugh
Композитор Беар Маккрири
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 2 часа 6 минут
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 24 февраля 2023
Премьера в мире 24 февраля 2023
MPAA PG-13
Производство Henry Halstead Productions, Legendary Entertainment, Temple Hill Entertainment
Другие названия
We Have a Ghost, Tenemos un fantasma, Avem o fantomă, Ernest, Fantasma e CIA, Imamo duha, Mamy tu ducha, Meil on kummitus, Meşhur Hayalet Ernest, Nhà Ta Có Một Con Ma, Nous avons un fantôme, Szellem van a házunkban, Un fantasma anda suelto por casa, Un fantasma in casa, Имамо духа, У нас є привид, У нас привидение!, 屋根裏のアーネスト, 我家有鬼, บ้านนี้มีผีป่วน, في بيتنا شبح, 我们家有鬼, Meillä asuu aave

Рейтинг фильма

6.1
Оцените 13 голосов
6.1 IMDb
Обновлено 29 апреля 2025

Трейлеры фильма

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У нас привидение! - Трейлер
У нас привидение! Трейлер
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саундтрек фильма У нас привидение!

Наша рецензия

Фильм от режиссера &laquo;Дичи&raquo;, но как будто снятый не им.
Фильм от режиссера «Дичи», но как будто снятый не им. Семейство Пресли переезжает в новое жилье – старый, полуразрушенный дом, из которого прежние жильцы в ужасе сбежали, о чем риелтор, разумеется, не сообщает новым владельцам. На чердаке этой развалины младший сын Кевин натыкается на привидение по имени Эрнест (Дэвид Харбор), но вместо того, чтобы с визгом рвануть рассказывать о нем своим родителям и брату, он решает подружиться с ним и помочь Эрнесту обрести покой. Тем не менее узнавший о новом друге сына Фрэнк (Энтони Маки) намерен…

Отзывы о фильме

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Новости о фильме

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22 февраля 2023 18:00 Что смотреть на выходных: «Кит», «Стук в дверь» и шпионский триллер с Евой Грин На этой неделе стриминги подготовили немало крупных новинок: от «оскаровских» номинантов до сериальных триллеров со звездами. 
Призрак Дэвид Харбор пугает и веселит в трейлере комедии «У нас привидение!»
27 января 2023 11:49 Призрак Дэвид Харбор пугает и веселит в трейлере комедии «У нас привидение!» В фильме также сыграли звезды «Мстителей» и «Белого лотоса».

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