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Постер фильма Кит
7.9
Кит - Трейлер 2
Киноафиша Фильмы Кит
7.9

Кит

, 2022
The Whale
США / драма / 18+
Трейлеры
Постер фильма Кит
7.9
Кит - Трейлер 2
Кит  Трейлер 2

О фильме

Чарли когда-то бросил семью ради любовника, а теперь пытается восстановить отношения со своей дочерью-подростком Лиз.

В ролях

Брендан Фрейзер
Брендан Фрейзер
Чарли
Сэди Синк
Сэди Синк
Ellie
Саманта Мортон
Саманта Мортон
Mary
Тай Симпкинс
Тай Симпкинс
Томас
Сатия Шридхаран
Dan the Pizza Man
Хонг Чау
Хонг Чау
Лиз
Jacey Sink
Young Ellie
Allison Altman
Young Mary
David Maire
Dan the Pizza Man's Shadow
Лэнс Оппенхайм
Julian
Режиссер Даррен Аронофски
Сценарист Сэмюэл Д. Хантер
Композитор Роб Симонсен
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 57 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 12 ноября 2022
Премьера в мире 3 сентября 2022
Дата выхода
2 февраля 2023 Австралия
28 апреля 2023 Австрия
9 марта 2023 Аргентина
8 марта 2023 Бельгия
23 февраля 2023 Бразилия
3 февраля 2023 Великобритания
9 марта 2023 Венесуэла
27 апреля 2023 Германия 12
12 января 2023 Греция
9 декабря 2022 Дания 11
26 января 2023 Израиль 14
3 февраля 2023 Ирландия 16
4 января 2023 Испания
23 февраля 2023 Италия
9 декабря 2022 Канада
17 февраля 2023 Латвия (none)
24 февраля 2023 Литва N
9 февраля 2023 Мексика
16 февраля 2023 Нидерланды 12
3 марта 2023 Норвегия 12
9 марта 2023 Перу
17 февраля 2023 Польша
2 марта 2023 Португалия
9 декабря 2022 США
22 декабря 2022 Сингапур
16 февраля 2023 Таиланд G
3 февраля 2023 Тайвань 6+
10 февраля 2023 Турция 18+
2 марта 2023 Украина
3 марта 2023 Финляндия Tulossa
22 февраля 2023 Франция
16 февраля 2023 Чехия
10 марта 2023 Швеция 11
3 марта 2023 Эстония
1 марта 2023 Южная Корея 15
MPAA R
Бюджет $10 000 000
Сборы в мире $57 615 635
Производство A24, Protozoa Pictures
Другие названия
The Whale, La ballena, Кит, A Baleia, Kit, A bálna, Balina, Banginis, Béo Phì, Ha'Liv'yatan, La baleine, La balena, La ballena (The Whale), Vaal, Valis, Velryba, Veľryba, Wieloryb, Η φάλαινα, Китът, 더 웨일, ザ・ホエール, 我的鯨魚老爸, 鯨, وال, הלוייתן, Կետը

Рейтинг фильма

7.9
Оцените 18 голосов
7.6 IMDb
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Обновлено 21 февраля 2026

Трейлеры фильма

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Кит - Трейлер 2
Кит Трейлер 2
Кит - Трейлер
Кит Трейлер
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саундтрек фильма Кит

Наша рецензия

Триумфальное возвращение Брендана Фрейзера в камерной притче о милосердии. &nbsp;
Триумфальное возвращение Брендана Фрейзера в камерной притче о милосердии.   После смерти любимого человека профессор литературы Чарли замкнулся в себе и потерял смысл жизни. Из-за утраты у него развилось расстройство пищевого поведения, с которым герой не в силах справиться. Единственное, что все-таки помогает Чарли, который не может выйти из дома, оставаться на связи с внешним миром, – преподавание литературы студентам. В какой-то момент в его жизни появляется дочь-подросток, которую он оставил одну с мамой много лет назад, уйдя к партнеру. Чарли попытается…

Отзывы о фильме

Ольчик Колокольчик 4 апреля 2023, 02:52
И когда настанет время платы по счетам-покаянье не поможет вам (с)

Кит плох ровно настолько, насколько хорош Рестлер. Рестлер был логичен, … Читать дальше…
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