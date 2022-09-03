После смерти любимого человека профессор литературы Чарли замкнулся в себе и потерял смысл жизни. Из-за утраты у него развилось расстройство пищевого поведения, с которым герой не в силах справиться. Единственное, что все-таки помогает Чарли, который не может выйти из дома, оставаться на связи с внешним миром, – преподавание литературы студентам. В какой-то момент в его жизни появляется дочь-подросток, которую он оставил одну с мамой много лет назад, уйдя к партнеру. Чарли попытается…