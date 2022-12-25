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A Man Called Otto

Вторая жизнь Уве, 2022

2022 / Швеция / США
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о выходе в прокат
Год выпуска 2022
Премьера в мире 25 декабря 2022
Режиссер
Марк Форстер
Марк Форстер
В ролях
Том Хэнкс
Том Хэнкс
Рэйчел Келлер
Рэйчел Келлер
Мануэль Рульфо
Мануэль Рульфо
Все актеры и съемочная группа
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«Вторая жизнь Уве» с Томом Хэнксом и байопик об Уитни Хьюстон выйдут в конце года Также даты релиза получили два проекта Сэма Рэйми.
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21 февраля 2022 10:53
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